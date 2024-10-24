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Россия не приемлет политические санкции в здравоохранении, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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14:03 24.10.2024 (обновлено: 14:11 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979800626.html
Россия не приемлет политические санкции в здравоохранении, заявил Путин
Россия не приемлет политические санкции в здравоохранении, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия не приемлет политические санкции в здравоохранении, заявил Путин
Россия не приемлет продиктованные политическими мотивами санкции в сфере здравоохранения, в частности защиты от эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:03
2024-10-24T14:11
россия
в мире
казань
здоровье - общество
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не приемлет продиктованные политическими мотивами санкции в сфере здравоохранения, в частности защиты от эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин."Качество здравоохранения, борьба с эпидемиями - это важнейшие составляющие гуманитарного развития. В этой сфере абсолютно неприемлемы какие-либо ограничения и санкции, продиктованные политическими соображениями. Такое, к сожалению, бывает. Задача БРИКС - наладить взаимоотношения в этих сферах таким образом, чтобы достоянием всех стран-участниц были самые лучшие достижения в области медицины, медицинской техники и борьбы с эпидемиями", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, в мире, казань, здоровье - общество, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, В мире, Казань, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия не приемлет политические санкции в здравоохранении, заявил Путин

Путин: Россия не приемлет продиктованные политикой санкции в здравоохранении

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия не приемлет продиктованные политическими мотивами санкции в сфере здравоохранения, в частности защиты от эпидемий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Качество здравоохранения, борьба с эпидемиями - это важнейшие составляющие гуманитарного развития. В этой сфере абсолютно неприемлемы какие-либо ограничения и санкции, продиктованные политическими соображениями. Такое, к сожалению, бывает. Задача БРИКС - наладить взаимоотношения в этих сферах таким образом, чтобы достоянием всех стран-участниц были самые лучшие достижения в области медицины, медицинской техники и борьбы с эпидемиями", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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РоссияВ миреКазаньЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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