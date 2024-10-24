https://ria.ru/20241024/putin-1979796949.html
Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана
Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана - РИА Новости, 24.10.2024
Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана
Президент России Владимир Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:48
2024-10-24T13:48
2024-10-24T13:48
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана. "Узбекистан демонстрирует под вашим руководством впечатляющие темпы экономического и демографического развития", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Российский лидер подчеркнул и большой потенциал развития Узбекистана, что тоже обращает на себя внимание.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана
Путин: Узбекистан демонстрирует впечатляющие темпы экономического развития