https://ria.ru/20241024/putin-1979796949.html

Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана

Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана - РИА Новости, 24.10.2024

Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана

Президент России Владимир Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:48

2024-10-24T13:48

2024-10-24T13:48

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил впечатляющие темпы развития Узбекистана. "Узбекистан демонстрирует под вашим руководством впечатляющие темпы экономического и демографического развития", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", обращаясь к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Российский лидер подчеркнул и большой потенциал развития Узбекистана, что тоже обращает на себя внимание.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире