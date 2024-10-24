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Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер - РИА Новости, 24.10.2024
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13:46 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979795290.html
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер
Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется, однако необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:46
2024-10-24T13:46
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владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется, однако необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть - естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. Мы в рабочем режиме в рамках БРИКС этим и занимаемся", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал придать процессам в мировой экономике цивилизованный характер

Путин: необходимо придать изменениям в мировой экономике цивилизованный характер

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется, однако необходимо придать этому процессу цивилизованный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это подчеркнуть - естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. Мы в рабочем режиме в рамках БРИКС этим и занимаемся", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Путин о волне экономического подъема в странах мирового большинства - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреРоссияКазаньБразилияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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