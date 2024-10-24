https://ria.ru/20241024/putin-1979753111.html

Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире

Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире

Россия находится в лидерах по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а российский энергобаланс является одним из самых "зелёных" в мире, заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:19

2024-10-24T11:19

2024-10-24T11:28

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

казань

бразилия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия находится в лидерах по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а российский энергобаланс является одним из самых "зелёных" в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых "зелёных" в мире", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

россия

казань

бразилия

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, казань, бразилия