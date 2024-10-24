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Путин провел переговоры с президентом Мавритании - РИА Новости, 24.10.2024
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20:51 24.10.2024 (обновлено: 22:09 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin--1979917396.html
Путин провел переговоры с президентом Мавритании
Путин провел переговоры с президентом Мавритании - РИА Новости, 24.10.2024
Путин провел переговоры с президентом Мавритании
Товарооборот России и Африки стабильно растет, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:51
2024-10-24T22:09
в мире
россия
казань
мавритания
владимир путин
африканский союз
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Африки стабильно растет, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани."Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная: в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть — до 25%", — отметил глава государства. Он также подчеркнул, что Москва и Нуакшот часто выступают с единых позиций в международных делах, а прочные отношения двух стран продолжают развиваться.Аль-Газуани, в свою очередь, заявил, что в Мавритании были бы рады увидеть больше инвесторов из России, в том числе в сферах рыболовства и энергетики.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, а также главой Палестины. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Боливии, Вьетнама и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979546357.html
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в мире, россия, казань, мавритания, владимир путин, африканский союз, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс
В мире, Россия, Казань, Мавритания, Владимир Путин, Африканский союз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС
Путин провел переговоры с президентом Мавритании

Путин провел двусторонние переговоры с президентом Мавритании на саммите БРИКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Африки стабильно растет, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани.
"Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная: в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть — до 25%", — отметил глава государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мавритании Исселку ульд Ахмед Изид Бих на встрече в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Межгосударственные отношения России и Мавритании
Вчера, 01:32
Он также подчеркнул, что Москва и Нуакшот часто выступают с единых позиций в международных делах, а прочные отношения двух стран продолжают развиваться.
Аль-Газуани, в свою очередь, заявил, что в Мавритании были бы рады увидеть больше инвесторов из России, в том числе в сферах рыболовства и энергетики.

Президент Мавритании председательствует в Африканском союзе в 2024 году. Он прибыл на форум в Казань для участия в заседании в формате "аутрич"/"БРИКС+".

Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, а также главой Палестины. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Боливии, Вьетнама и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин объяснил, почему страны Африки и Азии станут центрами мирового роста
Вчера, 19:38
 
В миреРоссияКазаньМавританияВладимир ПутинАфриканский союзСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКС
 
 
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