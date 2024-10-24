https://ria.ru/20241024/putin--1979917396.html

Путин провел переговоры с президентом Мавритании

Путин провел переговоры с президентом Мавритании - РИА Новости, 24.10.2024

Путин провел переговоры с президентом Мавритании

Товарооборот России и Африки стабильно растет, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:51

2024-10-24T20:51

2024-10-24T22:09

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брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Товарооборот России и Африки стабильно растет, заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани на полях саммита БРИКС в Казани."Год от года растет товарооборот России с Африкой. В 2023 году он прибавил более 30%. В этом году динамика тоже положительная: в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля увеличилась еще на четверть — до 25%", — отметил глава государства. Он также подчеркнул, что Москва и Нуакшот часто выступают с единых позиций в международных делах, а прочные отношения двух стран продолжают развиваться.Аль-Газуани, в свою очередь, заявил, что в Мавритании были бы рады увидеть больше инвесторов из России, в том числе в сферах рыболовства и энергетики.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, а также главой Палестины. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидерами Боливии, Вьетнама и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/mavritaniya-1979546357.html

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