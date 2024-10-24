https://ria.ru/20241024/putin--1979907146.html

Путин пригласил президента Лаоса на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил президента Лаоса на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 24.10.2024

Путин пригласил президента Лаоса на празднование 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:47

2024-10-24T19:47

2024-10-24T19:47

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин провел встречу с президентом Лаоса на полях саммита БРИКС. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в следующем году", - сказал Путин на встрече. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

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