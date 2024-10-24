https://ria.ru/20241024/putin--1979905161.html

Путин попросил журналистов не сердиться на него за завершение конференции

Путин попросил журналистов не сердиться на него за завершение конференции - РИА Новости, 24.10.2024

Путин попросил журналистов не сердиться на него за завершение конференции

Президент РФ Владимир Путин попросил журналистов не сердиться на него за завершение пресс-конференции. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:41

2024-10-24T19:41

2024-10-24T19:41

брикс

владимир путин

россия

казань

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил журналистов не сердиться на него за завершение пресс-конференции. "Не сердитесь, пожалуйста, меня коллеги ждут там на двусторонней встрече. Но у меня очень тяжелый выбор между тем, чтобы с вами дискутировать и пойти туда. Извините, пожалуйста, не сердитесь на меня", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, обращаясь к журналистам. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

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казань

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