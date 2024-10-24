https://ria.ru/20241024/putin--1979900993.html

Путин назвал поведение руководства Украины иррациональным

Путин назвал поведение руководства Украины иррациональным - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал поведение руководства Украины иррациональным

Президент РФ Владимир Путин назвал поведение руководства Украины очень иррациональным. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:25

2024-10-24T19:25

2024-10-24T19:39

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал поведение руководства Украины очень иррациональным."Я почему говорю, что очень сложно оценивать в баллах от одного до десяти. Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин об иррациональном поведении украинской власти "Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным" Путин рассказал, что представители Турции называли Украину сложным партнером. 2024-10-24T19:25 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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