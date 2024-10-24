https://ria.ru/20241024/putin--1979897385.html

Путин заявил, что находится в тесном контакте с руководством Ирана

Путин заявил, что находится в тесном контакте с руководством Ирана - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил, что находится в тесном контакте с руководством Ирана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в тесном контакте с руководством Ирана. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:13

2024-10-24T19:13

2024-10-24T19:47

саммит брикс в казани в 2024 году

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владимир путин

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казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в тесном контакте с руководством Ирана."Что касается помощи Ирану, мы в контакте с руководством Ирана, разумеется, притом в тесном контакте", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

иран

россия

казань

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