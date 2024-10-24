https://ria.ru/20241024/putin--1979811376.html

Путин убежден, что для устранения кризисов нужно искоренять их причины

Путин убежден, что для устранения кризисов нужно искоренять их причины - РИА Новости, 24.10.2024

Путин убежден, что для устранения кризисов нужно искоренять их причины

Для того, чтобы устранять кризисы, нужно искоренять их причины, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:40

2024-10-24T14:40

2024-10-24T14:40

россия

казань

владимир путин

сердар бердымухамедов

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Для того, чтобы устранять кризисы, нужно искоренять их причины, убежден президент РФ Владимир Путин. "Я бы отметил вот что, Вы сказали о необходимости искоренения причин, порождающих кризисы для того, чтобы их устранять, я полностью поддерживаю эту позицию. Это абсолютно принципиальный вопрос, это самое главное в преодолении любого кризиса, в том числе и тех острых ситуаций в мире, которые сложились на сегодняшний день и которые мы сегодня затрагивали в ходе обсуждения", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич", обращаясь к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, владимир путин, сердар бердымухамедов , брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире