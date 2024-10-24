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"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника - РИА Новости, 24.10.2024
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08:00 24.10.2024 (обновлено: 08:02 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника - РИА Новости, 24.10.2024
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника
Франция поражена затяжным политическим расстройством. Эммануэль Макрон недоволен правительством Мишеля Барнье, которое отказывает ему в лояльности. Изменить... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:00
2024-10-24T08:02
в мире
франция
киев
израиль
эммануэль макрон
мишель барнье
марин ле пен
евросоюз
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция поражена затяжным политическим расстройством. Эммануэль Макрон недоволен правительством Мишеля Барнье, которое отказывает ему в лояльности. Изменить ситуацию президент не в силах — его власть слабеет. Победит только один, но это многим не понравится.Французский стыдГлава государства всячески старался не допустить в кабмин левых, успешно выступивших на парламентских выборах. Поэтому доступ в Елисейский дворец получили преимущественно представители правых партий. Это результат компромисса, в том числе даже с Марин Ле Пен — одним из лидеров оппозиции.Вопреки ожиданиям, новые министры не так лояльны президенту. Конечно, "макронисты" тоже есть, но их мало и они погоды не делают.Это явно раздражает Макрона, но за оставшиеся три года он уже ничего не изменит, сообщил изданию Politico один из его приближенных."Мне за них стыдно! Я их не выбирал", — цитирует президента другой. Источник в Елисейском дворце отмечает: Макрон с первых дней правления взял авторитарный стиль руководства, а сейчас, спустя семь лет, устал."Думаю, он страдает. Решил отойти в сторону, но, должно быть, это дорого ему обходится", — уточняет анонимный чиновник. Даже депутаты его партии "Возрождение" откровенно игнорируют распоряжения босса — все равно тот не имеет права переизбираться в 2027-м.Ситуация толкает президента на конфликт с премьером. Тот, к слову, неуважения к главе государства не проявляет. И неспроста.Рейтинг обоих политиков сейчас падает, но положение Барнье все же получше. Согласно опросу Ifop, популярность Макрона достигла исторического минимума: им недовольны 78% французов. Антирейтинг премьера — 60%.Опасная утечкаРазлад в верхах усилило сделанное на заседании правительства заявление Макрона о том, что Израиль якобы создан решением ООН. Это попало в СМИ. Последовал дипломатический скандал: Биньямин Нетаньяху указал на "историческое невежество" президента Франции.Хозяин Елисейского дворца обвинил министров в утечке. Досталось и журналистам: Макрон пригрозил не давать пресс-конференций, если те станут подхватывать подобные сливы.Этим не ограничилось. В Le Monde отмечают, что и Макрон, и Барнье претендуют на лидерство в Евросоюзе. По конституции основное направление внешней политики — за президентом. У премьера свой аргумент: в пункте про ЕС нет четко обозначенной прерогативы. И здесь конкуренция Елисейского дворца и Матиньона (резиденции главы правительства) чревата последствиями — как минимум могут застопориться переговоры о дальнейшей поддержке Украины.Если стороны продолжат тянуть одеяло на себя, о лидерстве в европейских делах придется забыть. Влияние самого Макрона в Европе стремительно ослабевает. Внутренние проблемы слишком его отягощают.Показательно, что на саммит ЕС в Брюсселе на прошлой неделе приехали оба политика. Макрон — как глава государства, Барнье — как представитель партии республиканцев в Европарламенте. Западные СМИ тут же отметили эту удивительную конфигурацию.Не время возможностейЕще одна точка напряженности — бюджет. Барнье предлагает экономию на 60 миллиардов евро. Левые категорически против. Депутаты "Нового народного фронта" даже попытались распустить правительство, но не набрали необходимые 289 голосов.Социалисты сдаваться не собираются. "Есть вероятность того, что мы избавимся от Барнье к концу года", — сказал лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Тогда Макрону понадобится собирать новый кабмин. Это открывает возможности для Ле Пен, чья фракция "Национальное собрание" — самая крупная в парламенте."У Барнье сейчас одна задача — подготовить бюджет. Его популярность еще сохраняется, потому что решение не приняли. От него ждут реформ, но об этом пока не может идти и речи. Он и так приготовил бюджетный проект всего за две недели. Президенту нужно, чтобы кто-то это сделал. Нынешний премьер — не такой, как Габриэль Атталь, который слушал главу государства, однако других вариантов нет", — рассуждает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.Во Франции уже несколько лет развивается политический кризис, продолжает специалист. Особо четкие очертания он приобрел этим летом. Пятая республика сама по себе двойственна — есть большинство и оппозиция. А сейчас сложились три полюса: правящие "центристы", крайне левые и правые. Ситуация, которую создал сам Макрон, выходит из-под контроля. И ухудшается с каждым днем.
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РИА Новости
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4.7
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в мире, франция, киев, израиль, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен, евросоюз
В мире, Франция, Киев, Израиль, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Марин Ле Пен, Евросоюз
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника

Политолог Преображенская: политический кризис во Франции обрел четкие черты

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция поражена затяжным политическим расстройством. Эммануэль Макрон недоволен правительством Мишеля Барнье, которое отказывает ему в лояльности. Изменить ситуацию президент не в силах — его власть слабеет. Победит только один, но это многим не понравится.

Французский стыд

Глава государства всячески старался не допустить в кабмин левых, успешно выступивших на парламентских выборах. Поэтому доступ в Елисейский дворец получили преимущественно представители правых партий. Это результат компромисса, в том числе даже с Марин Ле Пен — одним из лидеров оппозиции.
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель политсилы "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель политсилы "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
Вопреки ожиданиям, новые министры не так лояльны президенту. Конечно, "макронисты" тоже есть, но их мало и они погоды не делают.
Это явно раздражает Макрона, но за оставшиеся три года он уже ничего не изменит, сообщил изданию Politico один из его приближенных.
"Мне за них стыдно! Я их не выбирал", — цитирует президента другой. Источник в Елисейском дворце отмечает: Макрон с первых дней правления взял авторитарный стиль руководства, а сейчас, спустя семь лет, устал.
"Думаю, он страдает. Решил отойти в сторону, но, должно быть, это дорого ему обходится", — уточняет анонимный чиновник. Даже депутаты его партии "Возрождение" откровенно игнорируют распоряжения босса — все равно тот не имеет права переизбираться в 2027-м.
Ситуация толкает президента на конфликт с премьером. Тот, к слову, неуважения к главе государства не проявляет. И неспроста.
Рейтинг обоих политиков сейчас падает, но положение Барнье все же получше. Согласно опросу Ifop, популярность Макрона достигла исторического минимума: им недовольны 78% французов. Антирейтинг премьера — 60%.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Франции Мишель Барнье
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Франции Мишель Барнье

Опасная утечка

Разлад в верхах усилило сделанное на заседании правительства заявление Макрона о том, что Израиль якобы создан решением ООН. Это попало в СМИ. Последовал дипломатический скандал: Биньямин Нетаньяху указал на "историческое невежество" президента Франции.
Хозяин Елисейского дворца обвинил министров в утечке. Досталось и журналистам: Макрон пригрозил не давать пресс-конференций, если те станут подхватывать подобные сливы.
Этим не ограничилось. В Le Monde отмечают, что и Макрон, и Барнье претендуют на лидерство в Евросоюзе. По конституции основное направление внешней политики — за президентом. У премьера свой аргумент: в пункте про ЕС нет четко обозначенной прерогативы. И здесь конкуренция Елисейского дворца и Матиньона (резиденции главы правительства) чревата последствиями — как минимум могут застопориться переговоры о дальнейшей поддержке Украины.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Если стороны продолжат тянуть одеяло на себя, о лидерстве в европейских делах придется забыть. Влияние самого Макрона в Европе стремительно ослабевает. Внутренние проблемы слишком его отягощают.
Показательно, что на саммит ЕС в Брюсселе на прошлой неделе приехали оба политика. Макрон — как глава государства, Барнье — как представитель партии республиканцев в Европарламенте. Западные СМИ тут же отметили эту удивительную конфигурацию.

Не время возможностей

Еще одна точка напряженности — бюджет. Барнье предлагает экономию на 60 миллиардов евро. Левые категорически против. Депутаты "Нового народного фронта" даже попытались распустить правительство, но не набрали необходимые 289 голосов.
© РИА Новости / Марк Пэрис | Перейти в медиабанкЛидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно на акции против повышения цен в центре Парижа
Лидер партии Непокорившаяся Франция Жан-Люк Меланшон и писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно на акции протеста против повышения цен в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно на акции против повышения цен в центре Парижа
Социалисты сдаваться не собираются. "Есть вероятность того, что мы избавимся от Барнье к концу года", — сказал лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Тогда Макрону понадобится собирать новый кабмин. Это открывает возможности для Ле Пен, чья фракция "Национальное собрание" — самая крупная в парламенте.
"У Барнье сейчас одна задача — подготовить бюджет. Его популярность еще сохраняется, потому что решение не приняли. От него ждут реформ, но об этом пока не может идти и речи. Он и так приготовил бюджетный проект всего за две недели. Президенту нужно, чтобы кто-то это сделал. Нынешний премьер — не такой, как Габриэль Атталь, который слушал главу государства, однако других вариантов нет", — рассуждает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.
Во Франции уже несколько лет развивается политический кризис, продолжает специалист. Особо четкие очертания он приобрел этим летом. Пятая республика сама по себе двойственна — есть большинство и оппозиция. А сейчас сложились три полюса: правящие "центристы", крайне левые и правые. Ситуация, которую создал сам Макрон, выходит из-под контроля. И ухудшается с каждым днем.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг
3 октября, 08:00
 
В миреФранцияКиевИзраильЭммануэль МакронМишель БарньеМарин Ле ПенЕвросоюз
 
 
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