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Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля - РИА Новости, 17.10.2024
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01:01 17.10.2024 (обновлено: 01:46 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля - РИА Новости, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T01:01
2024-10-17T01:46
в мире
израиль
франция
ливан
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН, заявив, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны. На этой неделе газета Parisien сообщила, что Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН". "Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет. Современное государство Израиль было создано благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость - среди них многие пережили Холокост и (французский - ред.) режим Виши, - которые сумели противостоять натиску пяти объединившихся арабских государств, которые не приняли план ООН по разделу подмандатной Палестины", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro. Он добавил, что ООН не участвовала в этой войне, и назвал "удручающим искажением истории" слова о том, что эта организация "создала Государство Израиль". Нетаньяху также назвал "постыдным" призыв Макрона к международному эмбарго для Израиля в отношении оружия, используемого им в секторе Газа и Ливане. Напряженность в отношениях Франции и Израиля возникла после того, как Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе, что вызвало резкую критику израильского премьера. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241002/nebenzja-1976020199.html
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в мире, израиль, франция, ливан, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Ливан, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля

Нетаньяху назвал невежеством слова Макрона о создании Израиля указом ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН, заявив, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны.
На этой неделе газета Parisien сообщила, что Макрон после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров заявил, что Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН".
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"Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет. Современное государство Израиль было создано благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость - среди них многие пережили Холокост и (французский - ред.) режим Виши, - которые сумели противостоять натиску пяти объединившихся арабских государств, которые не приняли план ООН по разделу подмандатной Палестины", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro.
Он добавил, что ООН не участвовала в этой войне, и назвал "удручающим искажением истории" слова о том, что эта организация "создала Государство Израиль".
Нетаньяху также назвал "постыдным" призыв Макрона к международному эмбарго для Израиля в отношении оружия, используемого им в секторе Газа и Ливане.
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Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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