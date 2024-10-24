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Поставки Сеулом оружия Киеву не изменили бы ход СВО, заявил посол Зиновьев

Поставки Сеулом оружия Киеву не изменили бы ход СВО, заявил посол Зиновьев - РИА Новости, 24.10.2024

Поставки Сеулом оружия Киеву не изменили бы ход СВО, заявил посол Зиновьев

Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они обрушили бы перспективу восстановления отношений между Москвой и Сеулом, заявил РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:16

2024-10-24T07:16

2024-10-24T07:16

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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они обрушили бы перспективу восстановления отношений между Москвой и Сеулом, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо". "Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления", - заявил Зиновьев, отметив, что такое восстановление "желательно". Он пояснил, что диалог с Сеулом отличается от отношений Москвы с Западом, где перспективы восстановления даже "не просматриваются". "Не теряю надежды, что, несмотря на все очевидные трудности, в перспективе мы сможем вернуть связи на трек здорового развития... Думаю, нам важно удержать двусторонние связи от того полного обрушения, которое мы имеем с другими странами Запада", - заявил посол. Он добавил, что южнокорейским экспертам стоит "серьезно подумать", что создаст реальную угрозу для Южной Кореи: гипотетическая отправка военнослужащих КНДР в зону СВО или те последствия, которые будут иметь для безопасности Южной Кореи поставки летального вооружения Украине, как предупреждал президент РФ. Ранее представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241021/kndr-1979122314.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955584362.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сеул, украина, георгий зиновьев, владимир путин, мария захарова, оон, нато