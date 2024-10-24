https://ria.ru/20241024/peskov-1979928103.html

Путин завершит марафон встреч на саммите БРИКС беседой с Додиком

Путин завершит марафон встреч на саммите БРИКС беседой с Додиком - РИА Новости, 24.10.2024

Путин завершит марафон встреч на саммите БРИКС беседой с Додиком

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:37

2024-10-24T22:37

2024-10-24T22:37

россия

казань

владимир путин

милорад додик

дмитрий песков

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани, она завершит марафон двусторонних переговоров российского лидера на саммите, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Будет встреча с (президентом Республики Сербской Милорадом) Додиком", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента на саммите. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что встреча с Додиком завершает серию двусторонних переговоров Путина на саммите БРИКС.

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире