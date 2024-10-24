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Путин обсудил с премьером Вьетнама рост товарооборота

Путин обсудил с премьером Вьетнама рост товарооборота - РИА Новости, 24.10.2024

Путин обсудил с премьером Вьетнама рост товарооборота

Товарооборот между Россией и Вьетнамом растет, в январе-августе он прибавил 25 процентов, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T23:12

2024-10-24T23:12

2024-10-24T23:53

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Вьетнамом растет, в январе-августе он прибавил 25 процентов, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС в Казани."Растет товарооборот: в 2023 году он увеличился на 8,3 процента, до пяти миллиардов долларов, а в январе-августе прибавил сразу 25 процентов", — сказал он.Глава государства отметил ритмичную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Помимо этого, налажено взаимодействие в энергетической сфере, промышленном производстве, агропромышленном комплексе и в области образования, добавил Путин.Политический диалог между двумя странами, указал президент, имеет интенсивный и содержательный характер.Он также заявил, что Россия поддерживает стремление Вьетнама присоединиться к БРИКС.Фам, в свою очередь, поздравил Путина с успешной организацией саммита. "Позвольте поздравить. Несмотря на то что вы сталкиваетесь со многими трудностями, продолжаете показывать очень впечатляющий экономический рост", — подчеркнул премьер.По его словам, Россия всегда будет одним из первостепенных, важнейших и всеобъемлющих стратегических партнеров для Вьетнама.Ранее сегодня Фам принял участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".Вьетнамская делегация прибыла в Казань накануне и провела переговоры с российской стороной на правительственном уровне. Они обсудили возможность новых проектов по разработке месторождений на вьетнамском шельфе, а также увеличение числа авиарейсов в республику на фоне роста турпотока.Российский лидер продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с главами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины, Мавритании, Боливии и генсеком ООН. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20241024/vetnam-1979587778.html

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