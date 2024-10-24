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Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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07:33 24.10.2024 (обновлено: 09:08 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pashinyan-1979716305.html
Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:33
2024-10-24T09:08
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владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. "В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", — говорится в сообщении. В начале октября Пашинян приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ и на полях этого форума провел двусторонние переговоры с президентом России. Тогда Владимир Путин лично пригласил его на саммит БРИКС.В Казани премьер Армении примет участие в заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс". Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html
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Прибытие Пашиняна на саммит БРИКС в Казани
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в мире, россия, армения, казань, никол пашинян, рустам минниханов, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Армения, Казань, Никол Пашинян, Рустам Минниханов, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Премьер Армении Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", — говорится в сообщении.
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В начале октября Пашинян приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ и на полях этого форума провел двусторонние переговоры с президентом России. Тогда Владимир Путин лично пригласил его на саммит БРИКС.
В Казани премьер Армении примет участие в заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс".

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
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В миреРоссияАрменияКазаньНикол ПашинянРустам МиннихановВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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