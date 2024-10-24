https://ria.ru/20241024/pashinyan-1979716305.html

Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:33

2024-10-24T07:33

2024-10-24T09:08

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брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана. "В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", — говорится в сообщении. В начале октября Пашинян приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ и на полях этого форума провел двусторонние переговоры с президентом России. Тогда Владимир Путин лично пригласил его на саммит БРИКС.В Казани премьер Армении примет участие в заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс". Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html

https://ria.ru/20241023/tokaev-1979589219.html

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Прибытие Пашиняна на саммит БРИКС в Казани Прибытие Пашиняна на саммит БРИКС в Казани 2024-10-24T07:33 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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