Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер Армении Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов", — говорится в сообщении.
В начале октября Пашинян приезжал в Москву на заседание Совета глав государств СНГ и на полях этого форума провел двусторонние переговоры с президентом России. Тогда Владимир Путин лично пригласил его на саммит БРИКС.
В Казани премьер Армении примет участие в заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс".
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
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