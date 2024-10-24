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Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов - РИА Новости, 24.10.2024
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04:29 24.10.2024 (обновлено: 04:31 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979706509.html
Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов
Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов - РИА Новости, 24.10.2024
Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов
Пакистан будет приветствовать исключение Россией движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:29
2024-10-24T04:31
в мире
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ИСЛАМАБАД, 24 окт – РИА Новости. Пакистан будет приветствовать исключение Россией движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. "Мы считаем, что сейчас в Афганистане нет как такового движения "Талибан"*, талибы управляют в Афганистане своим правительством. Поэтому, если Россия исключит движение из списков террористов, то мы бы это приветствовали", — сказал он. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241004/taliby-1976394977.html
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в мире, россия, афганистан, пакистан, юрий ушаков, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Пакистан, Юрий Ушаков, Талибан, ООН
Пакистан приветствовал бы исключение Россией талибов из списка террористов

Советник премьера Пакистана: в Афганистане нет как такого движения - "Талибан"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 24 окт – РИА Новости. Пакистан будет приветствовать исключение Россией движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
"Мы считаем, что сейчас в Афганистане нет как такового движения "Талибан"*, талибы управляют в Афганистане своим правительством. Поэтому, если Россия исключит движение из списков террористов, то мы бы это приветствовали", — сказал он.
VI заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Талибы благодарны России за поднятие темы исключения из списка террористов
4 октября, 15:40
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. "Талибан"* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Эксперт прокомментировал идею исключить "Талибан*" из списка террористов
27 мая, 19:56
 
В миреРоссияАфганистанПакистанЮрий УшаковТалибанООН
 
 
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