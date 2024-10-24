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В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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03:19 24.10.2024 (обновлено: 09:56 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979702981.html
В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС
В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС
Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:19
2024-10-24T09:56
пакистан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан."Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС. Очевидно, что БРИКС — это сильный форум, представляющий значительную часть мировой экономики", — сказал советник."Считаю, что Пакистан должен стать частью БРИКС. Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена", — добавил он.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html
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пакистан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, бразилия
Пакистан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Бразилия
В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС

Советник премьера Пакистана: страна рассчитывает скоро присоединиться к БРИКС

© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Flickr / Muzaffar Bukhari
Исламабад. Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
"Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС. Очевидно, что БРИКС — это сильный форум, представляющий значительную часть мировой экономики", — сказал советник.
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"Считаю, что Пакистан должен стать частью БРИКС. Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена", — добавил он.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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ПакистанБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияБразилия
 
 
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