В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС
Советник премьера Пакистана: страна рассчитывает скоро присоединиться к БРИКС
© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан
© Flickr / Muzaffar Bukhari
Исламабад. Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
"Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС. Очевидно, что БРИКС — это сильный форум, представляющий значительную часть мировой экономики", — сказал советник.
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"Считаю, что Пакистан должен стать частью БРИКС. Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена", — добавил он.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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