https://ria.ru/20241024/pakistan-1979702981.html

В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС

В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС

Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:19

2024-10-24T03:19

2024-10-24T09:56

пакистан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

бразилия

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ИСЛАМАБАД, 24 окт — РИА Новости. Пакистан рассчитывает в ближайшем будущем войти в состав БРИКС, сказал РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан."Пакистан обратился с просьбой о включении его в БРИКС и в этой связи полон надежд. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС. Очевидно, что БРИКС — это сильный форум, представляющий значительную часть мировой экономики", — сказал советник."Считаю, что Пакистан должен стать частью БРИКС. Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена", — добавил он.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, бразилия