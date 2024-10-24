Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Заявления некоторых глав государств и министров — в материале РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин:
- призвал БРИКС стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, в частности, "способствовать деэскалации кризисной ситуации на Украине и проложить путь к политическому урегулированию";
- продвигать всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа;
- предотвратить распространение войны в Ливане;
- БРИКС должна возглавить реформу глобальной системы экономического управления;
- независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан:
- надеется на создание более справедливой системы при помощи БРИКС, призвал строить мир без "санкций, войн и геноцида";
- у ООН нет инструментов для тушения пожара войны на Ближнем Востоке;
- использование нацвалют и укрепление Нового банка развития улучшат мир для всех;
- страны БРИКС должны делиться разработками и технологиями, чтобы не зависеть от Запада.
Путин нанес Западу неожиданный удар
Вчера, 08:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко:
- назвал БРИКС сообществом будущего, которое может приблизить конец доминирования Запада;
- Белоруссия полностью разделяет философию БРИКС;
- Минск готов к полноправному членству в БРИКС и идет в организацию с конкретными проектами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:
- теракт в Анкаре еще более усилил решительность Турции в борьбе c терроризмом;
- Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений;
- Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС";
- призвал поддержать запрет на поставки вооружений Израилю.
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
23 октября, 09:39
Президент Палестины Махмуд Аббас:
- надеется, что Палестину примут в БРИКС в скором будущем;
- обвинил Израиль в геноциде и этнических чистках в секторе Газа;
- призвал осудить закрытие офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить израильские власти отменить это решение;
- призвал международное сообщество заставить Израиль в течение года покинуть оккупированные территории, в противном случае ввести против него санкции.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса:
- ЮАР считает, что нельзя позволять международным конфликтам продолжаться до бесконечности;
- Нужно поддерживать те нации, которые "выбирают путь мира, стремясь выйти из цикла насилия";
- ЮАР призывает Совбез ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов;
- ЮАР встревожена боевыми действиями, которые ведет Израиль, считает их геноцидом.
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
23 октября, 08:00
Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра:
- необходимо избежать эскалации украинского кризиса;
- "клуб мира" создан для диалога и поиска долгосрочного решения конфликта на Украине;
- на Ближнем Востоке мира не будет, пока не будет независимого палестинского государства;
- потребуется максимальная осторожность, чтобы этот конфликт не перерос в "тотальную войну".
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар:
- Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге;
- Выгоды от глобализации были весьма неравномерными, а пандемия COVID и многочисленные конфликты усугубили бремя, которое несут страны Глобального Юга";
- Индия опасается, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться;
- Пора реформировать чуществующие институты и механизмы, особенно Совет Безопасности ООН и многосторонние банки развития.
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00