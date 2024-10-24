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Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления

Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления - РИА Новости, 24.10.2024

Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления

Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:25

брикс

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си цзиньпин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Заявления некоторых глав государств и министров — в материале РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин:Президент Ирана Масуд Пезешкиан:Президент Белоруссии Александр Лукашенко:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:Президент Палестины Махмуд Аббас:Президент ЮАР Сирил Рамафоса:Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра:Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар:

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