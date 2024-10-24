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Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления - РИА Новости, 24.10.2024
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14:10 24.10.2024 (обновлено: 14:25 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления - РИА Новости, 24.10.2024
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:10
2024-10-24T14:25
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
си цзиньпин
масуд пезешкиан
александр лукашенко
новый банк развития
саммит брикс
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Заявления некоторых глав государств и министров — в материале РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин:Президент Ирана Масуд Пезешкиан:Президент Белоруссии Александр Лукашенко:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:Президент Палестины Махмуд Аббас:Президент ЮАР Сирил Рамафоса:Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра:Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар:
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, си цзиньпин, масуд пезешкиан, александр лукашенко, новый банк развития, саммит брикс, в мире, израиль, китай, турция
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан, Александр Лукашенко, Новый банк развития, Саммит БРИКС, В мире, Израиль, Китай, Турция

Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и Украине, создание справедливого миропорядка и борьба с терроризмом стали главными темами выступлений участников форума БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Заявления некоторых глав государств и министров — в материале РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин:

  • призвал БРИКС стойко отстаивать мир и добиться общей безопасности, в частности, "способствовать деэскалации кризисной ситуации на Украине и проложить путь к политическому урегулированию";
  • продвигать всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа;
  • предотвратить распространение войны в Ливане;
  • БРИКС должна возглавить реформу глобальной системы экономического управления;
  • независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай и Индия сделали России главный подарок в Казани
Вчера, 08:00

Президент Ирана Масуд Пезешкиан:

  • надеется на создание более справедливой системы при помощи БРИКС, призвал строить мир без "санкций, войн и геноцида";
  • у ООН нет инструментов для тушения пожара войны на Ближнем Востоке;
  • использование нацвалют и укрепление Нового банка развития улучшат мир для всех;
  • страны БРИКС должны делиться разработками и технологиями, чтобы не зависеть от Запада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин нанес Западу неожиданный удар
Вчера, 08:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко:

  • назвал БРИКС сообществом будущего, которое может приблизить конец доминирования Запада;
  • Белоруссия полностью разделяет философию БРИКС;
  • Минск готов к полноправному членству в БРИКС и идет в организацию с конкретными проектами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад вздохнул облегченно: у Москвы не получилось главное
Вчера, 08:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

  • теракт в Анкаре еще более усилил решительность Турции в борьбе c терроризмом;
  • Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений;
  • Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС";
  • призвал поддержать запрет на поставки вооружений Израилю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Гутерреш прилетел в Казань спасать ООН
23 октября, 09:39

Президент Палестины Махмуд Аббас:

  • надеется, что Палестину примут в БРИКС в скором будущем;
  • обвинил Израиль в геноциде и этнических чистках в секторе Газа;
  • призвал осудить закрытие офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме и заставить израильские власти отменить это решение;
  • призвал международное сообщество заставить Израиль в течение года покинуть оккупированные территории, в противном случае ввести против него санкции.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса:

  • ЮАР считает, что нельзя позволять международным конфликтам продолжаться до бесконечности;
  • Нужно поддерживать те нации, которые "выбирают путь мира, стремясь выйти из цикла насилия";
  • ЮАР призывает Совбез ООН и международное сообщество заняться решением разрастающихся конфликтов;
  • ЮАР встревожена боевыми действиями, которые ведет Израиль, считает их геноцидом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штаты разглядели свой главный кошмар в Казани
23 октября, 08:00

Глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра:

  • необходимо избежать эскалации украинского кризиса;
  • "клуб мира" создан для диалога и поиска долгосрочного решения конфликта на Украине;
  • на Ближнем Востоке мира не будет, пока не будет независимого палестинского государства;
  • потребуется максимальная осторожность, чтобы этот конфликт не перерос в "тотальную войну".

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар:

  • Формат БРИКС может изменить ситуацию на Глобальном Юге;
  • Выгоды от глобализации были весьма неравномерными, а пандемия COVID и многочисленные конфликты усугубили бремя, которое несут страны Глобального Юга";
  • Индия опасается, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться;
  • Пора реформировать чуществующие институты и механизмы, особенно Совет Безопасности ООН и многосторонние банки развития.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуСи ЦзиньпинМасуд ПезешкианАлександр ЛукашенкоНовый банк развитияСаммит БРИКСВ миреИзраильКитайТурция
 
 
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