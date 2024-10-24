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Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
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17:13 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/opros-1979855436.html
Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС, показал опрос
Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2024
Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС, показал опрос
Семь из десяти (69%) россиян считают, что участие России в объединении стран БРИКС приносит стране больше пользы, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:13
2024-10-24T17:13
россия
казань
бразилия
михаил мамонов
брикс
вциом
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Семь из десяти (69%) россиян считают, что участие России в объединении стран БРИКС приносит стране больше пользы, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно данным исследования, большинство (69%) россиян считают, что участие России в БРИКС приносит стране больше пользы, 10% считают, что не приносит ни пользы, ни вреда, чуть меньше (7%) - что пользы и вреда примерно поровну и только 1% респондентов ответили, что членство России в БРИКС приносит стране больше вреда. По мнению 87% опрошенных, России важно участвовать в БРИКС, с ними не согласны 5% респондентов. Восемь из десяти (82%) россиян положительно относятся к членству России в объединении стран БРИКС, о безразличии высказались 14% и всего 2% относятся отрицательно. "Мы видим что уровень понимания значимости, восприятия значимости, оценки значимости (участия России в БРИКС - ред.) очень высокий", - сказал Мамонов на круглом столе в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: "Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения". По его словам, причина положительного отношения к участию России в БРИКС заключается прежде всего в признании экономической состоятельности БРИКС, а также в том, что объединение развивается и расширяется. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, казань, бразилия, михаил мамонов, брикс, вциом
Россия, Казань, Бразилия, Михаил Мамонов, БРИКС, ВЦИОМ
Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС, показал опрос

ВЦИОМ: 69 процентов россиян считают, что участие в БРИКС приносит России пользу

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Семь из десяти (69%) россиян считают, что участие России в объединении стран БРИКС приносит стране больше пользы, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Согласно данным исследования, большинство (69%) россиян считают, что участие России в БРИКС приносит стране больше пользы, 10% считают, что не приносит ни пользы, ни вреда, чуть меньше (7%) - что пользы и вреда примерно поровну и только 1% респондентов ответили, что членство России в БРИКС приносит стране больше вреда.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Мировое большинство сказало свое слово. Ключевые заявления
Вчера, 14:10
По мнению 87% опрошенных, России важно участвовать в БРИКС, с ними не согласны 5% респондентов. Восемь из десяти (82%) россиян положительно относятся к членству России в объединении стран БРИКС, о безразличии высказались 14% и всего 2% относятся отрицательно.
"Мы видим что уровень понимания значимости, восприятия значимости, оценки значимости (участия России в БРИКС - ред.) очень высокий", - сказал Мамонов на круглом столе в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: "Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения".
По его словам, причина положительного отношения к участию России в БРИКС заключается прежде всего в признании экономической состоятельности БРИКС, а также в том, что объединение развивается и расширяется.
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич/БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
На Западе забили тревогу из-за кадров с саммита БРИКС
Вчера, 14:39
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
РоссияКазаньБразилияМихаил МамоновБРИКСВЦИОМ
 
 
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