https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html

Ученые во много раз улучшили оптическую диагностику болезней

Ученые во много раз улучшили оптическую диагностику болезней - РИА Новости, 24.10.2024

Ученые во много раз улучшили оптическую диагностику болезней

Получить четкие изображения внутренней структуры тканей животных и человека, которые позволят выявлять злокачественные опухоли, осложнения при сахарном диабете... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:00

2024-10-24T07:00

2024-10-24T08:02

наука

наука

университетская наука

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратов

россия

медицина

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Получить четкие изображения внутренней структуры тканей животных и человека, которые позволят выявлять злокачественные опухоли, осложнения при сахарном диабете и другие социально-значимые заболевания смог российско-китайский научный коллектив из СГУ им. Чернышевского и Хуачжунского университета науки и технологий. По словам авторов, применяемый ими универсальный метод устранения рассеяния света в тканях позволил до десятков раз улучшать качество изображения для всего оптического диапазона. Результаты исследований опубликованы в журнале серии Science BMEF.Метод позволяет решить проблему недостаточной глубины зондирования биологических тканей при использовании оптических способов исследования, привлекательность которых состоит в том, что видимый свет, в отличие от рентгеновского излучения, не приводит к нарушениям в клетках живых организмов, заявляют авторы.Как сообщил руководитель исследования с российской стороны, глава Научного медицинского центра Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, член-корреспондент РАН Валерий Тучин, на многочисленных экспериментальных примерах было показано, что разработанный метод успешно работает как для решения фундаментальных проблем биологии, позволяя визуализировать отдельные клетки в цельном мозге мелкого животного, не делая тонких срезов ткани, так и существенно расширяет возможности оптического инструментария для исследования разнообразных патологий человека в прикладной медицине."Чтобы объяснить, как работает наш метод, можно привести простой пример. Если взять чистый лист белой бумаги, который сильно рассеивает свет и не позволяет увидеть картинку или текст за ним, и капнуть на него глицерин или любое масло, то лист бумаги в этой области станет достаточно прозрачным, и мы увидим то, что находится позади него. Физически это означает, что структура бумаги стала более оптически однородной и в меньшей степени рассеивает свет, позволяя формировать более четкое изображение", — рассказал Тучин.По словам профессора, в фундаментальной биологии эта технология уже находит широкое применение. Некоторые компании уже начали выпускать специальные оптические системы и наборы просветляющих агентов с соответствующими флуоресцентными маркерами специфических белков, которые позволяют получить высококонтрастные изображения внутренних структур отдельных органов мелких животных. Появляются предложения использования метода в медицине для диагностики и терапии различных заболеваний, включая онкологические и когнитивные."Новизна работы именно российских ученых — продвижение метода в ультрафиолетовую и терагерцовую области спектра, что существенно расширяет его возможности как для выявления заболеваний, так и для их лечения", — сообщил Тучин.В зависимости от длины волны излучения и используемого метода оптической визуализации или спектроскопии эффективность можно увеличить в несколько раз. По результатам исследований научной группы СГУ им. Чернышевского и группы профессора Дан Жу Центра биомедицинской фотоники имени Бриттона Чанса Хуачжунского университета науки и технологии было достигнуто двадцатикратное увеличение эффективности.Работа выполняется в рамках стратегического R&D проекта СГУ им. Н.Г. Чернышевского "Технологии персонализированной медицины на основе фотоники, математического моделирования, нелинейно-динамических подходов и адресной доставки лекарств" государственной программы "Приоритет-2030".В настоящее время коллектив ученых выполняет работы по проекту "Разработка оптических методов для изучения гликированности и гемодинамики биологических тканей при сахарном диабете" при поддержке РНФ №24-44-00082.

https://ria.ru/20240702/kaprin-1956710222.html

https://ria.ru/20220518/sgu-1789010658.html

https://ria.ru/20230807/nauka-1888133211.html

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наука, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов, россия, медицина, здоровье - общество, онкология, рак, диабет, китай, российская академия наук