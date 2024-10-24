https://ria.ru/20241024/nato-1979851580.html

В Нидерландах Зеленского сравнили с Саакашвили

В Нидерландах Зеленского сравнили с Саакашвили - РИА Новости, 24.10.2024

В Нидерландах Зеленского сравнили с Саакашвили

НАТО не направит свои войска на Украину, если она будет предпринимать односторонние шаги по эскалации конфликта с Россией, нападение на Курскую область уже... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:25

2024-10-24T17:25

2024-10-24T17:25

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ГААГА, 24 окт - РИА Новости. НАТО не направит свои войска на Украину, если она будет предпринимать односторонние шаги по эскалации конфликта с Россией, нападение на Курскую область уже стало "огромным военным риском" со стороны Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Очевидно, что украинское правительство или президент Зеленский пытается интернационализировать этот конфликт. В его "плане победы" первым вопросом является членство в НАТО. Господин Зеленский думает, что он собирается приблизить это к себе, предприняв военные шаги, которые не обсуждаются с международными партнерами", - отметил ван Боммел. Так, напомнил политик, Зеленский уже сделал с Курской областью, что является "огромным военным риском". "НАТО не вмешается, когда будет эскалация между Россией и Украиной. НАТО не введет войска на Украину, если Украина предпримет односторонние шаги по эскалации", - считает бывший член нидерландского парламента. Ван Боммел сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с событиями в Грузии в 2008 году. "Когда политически безответственный лидер Грузии Михаил Саакашвили применил силу, чтобы получить контроль над Южной Осетией и Абхазией, международное сообщество не вмешалось. НАТО не вмешалась. Хотя именно на это и надеялся Саакашвили. И это закончилось полной потерей территории", - напомнил он. Как считает собеседник агентства, со стороны Европы и США очень безответственно было бы способствовать исполнению желаний Зеленского. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979833010.html

https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html

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