Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"
Песков: Набиуллиной не понравилась купюра БРИКС, она ревностно следит за рублем
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент РФ показал ее Набиуллиной, по словам Пескова, глава ЦБ не была довольна.
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"Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", - пошутил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что такая "купюра" была не у всех участников заседания.
"Не у всех (были купюры), только у Новака", - сказал Песков.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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