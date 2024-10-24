https://ria.ru/20241024/nabiullina-1979722673.html

Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"

Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС" - РИА Новости, 24.10.2024

Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"

Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:01

2024-10-24T09:01

2024-10-24T09:48

россия

казань

бразилия

дмитрий песков

эльвира набиуллина

владимир путин

брикс

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент РФ показал ее Набиуллиной, по словам Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", - пошутил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что такая "купюра" была не у всех участников заседания. "Не у всех (были купюры), только у Новака", - сказал Песков. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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россия, казань, бразилия, дмитрий песков, эльвира набиуллина, владимир путин, брикс, центральный банк рф (цб рф), саммит брикс в казани в 2024 году