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Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС" - РИА Новости, 24.10.2024
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09:01 24.10.2024 (обновлено: 09:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/nabiullina-1979722673.html
Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"
Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС" - РИА Новости, 24.10.2024
Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"
Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:01
2024-10-24T09:48
россия
казань
бразилия
дмитрий песков
эльвира набиуллина
владимир путин
брикс
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент РФ показал ее Набиуллиной, по словам Пескова, глава ЦБ не была довольна. "Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", - пошутил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что такая "купюра" была не у всех участников заседания. "Не у всех (были купюры), только у Новака", - сказал Песков. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html
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россия, казань, бразилия, дмитрий песков, эльвира набиуллина, владимир путин, брикс, центральный банк рф (цб рф), саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, БРИКС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков объяснил, почему Набиуллиной не понравилась "купюра БРИКС"

Песков: Набиуллиной не понравилась купюра БРИКС, она ревностно следит за рублем

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин после заседания глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной не понравилась символическая "купюра БРИКС", потому что она очень ревностно следит за российским рублем, пошутил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После завершения заседания БРИКС в Казани в расширенном составе президент РФ Владимир Путин покидал зал с символической "купюрой БРИКС". Президент РФ показал ее Набиуллиной, по словам Пескова, глава ЦБ не была довольна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", - пошутил Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что такая "купюра" была не у всех участников заседания.
"Не у всех (были купюры), только у Новака", - сказал Песков.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
РоссияКазаньБразилияДмитрий ПесковЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинБРИКСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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