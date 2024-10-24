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МВФ исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/mvf-1979913936.html
МВФ исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025 году
МВФ исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
МВФ исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025 году
Международный валютный фонд (МВФ) при формировании будущего прогноза по Украине исходит из продолжения конфликта в 2025 году и его негативного влияния на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:31
2024-10-24T20:31
специальная военная операция на украине
украина
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) при формировании будущего прогноза по Украине исходит из продолжения конфликта в 2025 году и его негативного влияния на экономику страны, следует из доклада организации. "Ожидается, что военные действия продолжатся в 2025 году и будут дальше формировать экономические перспективы", - говорится в документе. В связи с этим фонд ожидает высокие государственные расходы украинского правительства, угрозы для логистики и энергетической инфраструктуры, ограничения на рынке труда и увеличение потребностей Киева в финансовой помощи. "Дефицит продолжит финансироваться в основном из внешних источников… Риски для прогноза остаются исключительно высокими", - добавили в фонде. Ранее МВФ понизил прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до 3% с 3,2% и в 2025 году до 2,5% с 6,5%. По мнению фонда, Украина продолжит сталкиваться с высокой безработицей (в 2024 году ожидается на уровне 14,2%, а в 2025 году - 12,7%), а также с инфляцией, которая после замедления до 5,8% в этом году вырастет до 9% в следующем. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241021/mvf-1979196272.html
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украина, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, МВФ, В мире
МВФ исходит из продолжения конфликта на Украине в 2025 году

МВФ ожидает негативного влияния конфликта на экономику Украины в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) при формировании будущего прогноза по Украине исходит из продолжения конфликта в 2025 году и его негативного влияния на экономику страны, следует из доклада организации.
"Ожидается, что военные действия продолжатся в 2025 году и будут дальше формировать экономические перспективы", - говорится в документе.
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МВФ понизил для Украины размер сборов
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В связи с этим фонд ожидает высокие государственные расходы украинского правительства, угрозы для логистики и энергетической инфраструктуры, ограничения на рынке труда и увеличение потребностей Киева в финансовой помощи. "Дефицит продолжит финансироваться в основном из внешних источников… Риски для прогноза остаются исключительно высокими", - добавили в фонде.
Ранее МВФ понизил прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году до 3% с 3,2% и в 2025 году до 2,5% с 6,5%. По мнению фонда, Украина продолжит сталкиваться с высокой безработицей (в 2024 году ожидается на уровне 14,2%, а в 2025 году - 12,7%), а также с инфляцией, которая после замедления до 5,8% в этом году вырастет до 9% в следующем.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМВФВ мире
 
 
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