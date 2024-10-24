https://ria.ru/20241024/mus-1979910207.html
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина - РИА Новости, 24.10.2024
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, заявил, что передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:17
2024-10-24T20:17
2024-10-24T20:17
в мире
россия
монголия
москва
владимир путин
мария львова-белова
дмитрий песков
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_d8714270e16244818d2f2cb710d1fbbf.jpg
ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, заявил, что передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту и выдаче суду президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну. Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Он провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута", - говорится в распространенном в четверг заявлении суда. В суде отметили, что Монголия таким образом помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия по статье 87(7) Римского статута. "Ввиду серьезной неспособности Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников", - говорится в заявлении. В МУС напомнили, что государства-участники Римского статута и те, кто признает юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, вне независимости от их официального положения или гражданства. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
https://ria.ru/20241015/putin-1978054829.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
россия
монголия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947347311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5cd1e9d23dfbad6c62aa750252046f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, монголия, москва, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
МУС: Ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина
ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, заявил, что передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту и выдаче суду президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну.
Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. Он провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
"Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута", - говорится в распространенном в четверг заявлении суда.
В суде отметили, что Монголия таким образом помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия по статье 87(7) Римского статута.
"Ввиду серьезной неспособности Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников", - говорится в заявлении.
В МУС напомнили, что государства-участники Римского статута и те, кто признает юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, вне независимости от их официального положения или гражданства.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва
не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли
. Среди них Россия, США
, Китай
, Индия
, Турция
, Азербайджан
, Белоруссия
, Египет
, Индонезия
, Иран
, Казахстан
, Саудовская Аравия
. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.