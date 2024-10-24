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ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России - РИА Новости, 24.10.2024
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19:53 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979908319.html
ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России
ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России - РИА Новости, 24.10.2024
ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России
За кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло на избирательных участках в РФ проголосовало в 10 раз больше молдаван, чем за действующего главу... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:53
2024-10-24T19:53
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. За кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло на избирательных участках в РФ проголосовало в 10 раз больше молдаван, чем за действующего главу государства Майю Санду, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Согласно отчету молдавского ЦИК, за Стояногло проголосовало 4 619 граждан Молдавии, проживающих в России, тогда как за Санду - всего 464 человека. Больше голосов, чем Санду также получили другие кандидаты в президенты: лидер "Нашей партии" Ренато Усатый получил 1 302 голоса, экс-глава Гагаузии Ирина Влах - 883, экс-прокурор Виктории Фуртунэ - 701 голос. Чуть меньше Санду набрал бывший премьер-министр Василий Тарлев – 378 голосов. Другой экс-глава правительства Ион Кику получил 63 голоса, а журналистка Наталья Морарь – 31 голос. По 13 голосов было отдано экс-главе МВД Андрею Нэстасе и экс-министру молодежи и спорта Октавиану Цыку, десять получил экс-глава МИД Тудор Ульяновский. Всего на двух участках, открытых на территории России, проголосовало 8 207 молдавских граждан. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. В день выборов к участкам выстроились огромные очереди, их работа из-за этого была продлена еще на два часа.
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, евросоюз, снг, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах, Евросоюз, СНГ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России

За Стояногло на выборах в России проголосовало в десять раз больше, чем за Санду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. За кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло на избирательных участках в РФ проголосовало в 10 раз больше молдаван, чем за действующего главу государства Майю Санду, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу
Вчера, 00:10
Согласно отчету молдавского ЦИК, за Стояногло проголосовало 4 619 граждан Молдавии, проживающих в России, тогда как за Санду - всего 464 человека.
Больше голосов, чем Санду также получили другие кандидаты в президенты: лидер "Нашей партии" Ренато Усатый получил 1 302 голоса, экс-глава Гагаузии Ирина Влах - 883, экс-прокурор Виктории Фуртунэ - 701 голос. Чуть меньше Санду набрал бывший премьер-министр Василий Тарлев – 378 голосов. Другой экс-глава правительства Ион Кику получил 63 голоса, а журналистка Наталья Морарь – 31 голос. По 13 голосов было отдано экс-главе МВД Андрею Нэстасе и экс-министру молодежи и спорта Октавиану Цыку, десять получил экс-глава МИД Тудор Ульяновский.
Всего на двух участках, открытых на территории России, проголосовало 8 207 молдавских граждан.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. В день выборов к участкам выстроились огромные очереди, их работа из-за этого была продлена еще на два часа.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума
23 октября, 15:12
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуРенато УсатыйИрина ВлахЕвросоюзСНГНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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