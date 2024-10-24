https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979908319.html

ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России

ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России - РИА Новости, 24.10.2024

ЦИК Молдавии рассказал, как проголосовали на участках в России

За кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло на избирательных участках в РФ проголосовало в 10 раз больше молдаван, чем за действующего главу... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:53

2024-10-24T19:53

2024-10-24T19:53

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. За кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло на избирательных участках в РФ проголосовало в 10 раз больше молдаван, чем за действующего главу государства Майю Санду, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте ЦИК. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Согласно отчету молдавского ЦИК, за Стояногло проголосовало 4 619 граждан Молдавии, проживающих в России, тогда как за Санду - всего 464 человека. Больше голосов, чем Санду также получили другие кандидаты в президенты: лидер "Нашей партии" Ренато Усатый получил 1 302 голоса, экс-глава Гагаузии Ирина Влах - 883, экс-прокурор Виктории Фуртунэ - 701 голос. Чуть меньше Санду набрал бывший премьер-министр Василий Тарлев – 378 голосов. Другой экс-глава правительства Ион Кику получил 63 голоса, а журналистка Наталья Морарь – 31 голос. По 13 голосов было отдано экс-главе МВД Андрею Нэстасе и экс-министру молодежи и спорта Октавиану Цыку, десять получил экс-глава МИД Тудор Ульяновский. Всего на двух участках, открытых на территории России, проголосовало 8 207 молдавских граждан. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. В день выборов к участкам выстроились огромные очереди, их работа из-за этого была продлена еще на два часа.

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

https://ria.ru/20241023/mid-1979579028.html

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