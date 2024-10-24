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Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области
Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2024
Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области
Российская авиация уничтожила переправу украинских войск через реку Оскол западнее поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, следует из видео,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:30
2024-10-24T09:30
2024-10-24T09:47
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу украинских войск через реку Оскол западнее поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения", — заявили в ведомстве.На записи видно попадание по мосту через реку и последовавший мощный взрыв.Как рассказал на днях РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, на Купянском направлении российским войскам удалось взять под огневой контроль участок автодороги Сеньково — Кругляковка c переправой через Оскольское водохранилище. По словам Марочко, ВСУ лишились кратчайшего пути снабжения в этом районе, а их группировка, по сути, оказалось перерезанной на две части.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, со своей стороны, отметил, что российские военные на Купянском направлении имеют перевес сил и активных действий, а когда противник пытается подтягивать резервы, четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации.
https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html
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Уничтожение переправы через реку Оскол в Харьковской области
Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области, лишив ВСУ путей снабжения, соответствующее видео представлено Минобороны РФ.
2024-10-24T09:30
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харьковская область, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Харьковская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области
Авиация уничтожила переправу в Харьковской области, лишив ВСУ путей снабжения