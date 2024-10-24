https://ria.ru/20241024/minoborony-1979728453.html

Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области

Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2024

Авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области

Российская авиация уничтожила переправу украинских войск через реку Оскол западнее поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, следует из видео,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:30

2024-10-24T09:30

2024-10-24T09:47

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу украинских войск через реку Оскол западнее поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны."Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения", — заявили в ведомстве.На записи видно попадание по мосту через реку и последовавший мощный взрыв.Как рассказал на днях РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, на Купянском направлении российским войскам удалось взять под огневой контроль участок автодороги Сеньково — Кругляковка c переправой через Оскольское водохранилище. По словам Марочко, ВСУ лишились кратчайшего пути снабжения в этом районе, а их группировка, по сути, оказалось перерезанной на две части.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, со своей стороны, отметил, что российские военные на Купянском направлении имеют перевес сил и активных действий, а когда противник пытается подтягивать резервы, четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации.

https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979708478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение переправы через реку Оскол в Харьковской области Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области, лишив ВСУ путей снабжения, соответствующее видео представлено Минобороны РФ. 2024-10-24T09:30 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины