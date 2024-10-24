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Межгосударственные отношения России и Мавритании

Межгосударственные отношения России и Мавритании - РИА Новости, 24.10.2024

Межгосударственные отношения России и Мавритании

Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Мавритания (ИРМ) установлены 12 июля 1964 года. В 1965 году состоялся обмен посольствами. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:32

2024-10-24T01:32

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Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Мавритания (ИРМ) установлены 12 июля 1964 года. В 1965 году состоялся обмен посольствами. Отношение между СССР и Мавританией развивались довольно интенсивно. Происходил обмен государственными и правительственными делегациями, в том числе на высшем уровне. Между КПСС и правящей в 1961-1978 годах Партией мавританского народа поддерживались постоянные контакты.Между государствами были подписаны различные соглашения, в частности, о торговле (1966), культурном и научном сотрудничестве (1967), сотрудничестве в области радиовещания (1968), геологоразведки (1977), о морском рыболовстве (1973), воздушном сообщении (1974) и др.СССР оказывал Мавритании многостороннее содействие.В 1968-1973 годах во время засухи Советский Союз оказал Мавритании помощь продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости.В 1979 года близ города Нуадибу при содействии СССР был построен Научно-исследовательский институт океанографии и рыбного хозяйства.В 1980 году было учреждено смешанное Советско-Мавританское рыболовное общество.В 1991 году правительство Мавритании признало Российскую Федерацию.В основе российско-мавританского сотрудничества были и остаются такие базовые принципы, как равноправие и взаимное уважение, солидарность и готовность по-партнерски учитывать законные интересы друг друга. Министры иностранных дел ИРМ неоднократно посещали Россию. В 2010 году Москву с рабочим визитом посетила министр иностранных дел и сотрудничества Исламской Республики Мавритания Наха Минт Хамди ульд Мукнас, в 2014 году – министр иностранных дел и сотрудничества Ахмед ульд Тегеди, в 2017 году – министр иностранных дел и сотрудничества Иссельку Ахмед Изид Бих. В 2014 году в Хартуме (Судан) "на полях" 2-го Российско-Арабского форума сотрудничества состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Мавритании. В 2017 году в рамках рабочей поездки в Нуакшот специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов был принят президентом ИРМ Мохаммедом Абдель Азизом. Состоялась также встреча Михаила Богданова с министром иностранных дел и сотрудничества Мавритании Иссельку Ахмедом Изид Бихом, по итогам которой был подписан Протокол о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В 2019 году Михаил Богданов принял участие в церемонии инаугурации президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани в Нуакшоте. В октябре 2019 года Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани принял участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка" в РФ. 7-8 февраля 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с рабочим визитом посетил Мавританию, где провел встречу с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани, а также переговоры с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом ульд Мерзугом. Это первый визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мавританию с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1964 году.В июле 2023 года премьер-министр Мавритании Мохаммедом ульд Билал принял участие в экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.16 мая 2024 года специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Манаме (Бахрейн).1 августа 2024 года Михаил Богданов принял участие в инаугурации президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани. По завершении церемонии состоялась их отдельная встреча.Поддерживается межпарламентский диалог. В 1993 году Нуакшот посетила парламентская делегация во главе с заместителем председателя Верховного Совета Российской Федерации.В 2004 году в Нуакшоте находилась делегация Государственной Думы Федерального Собрания РФ, принявшая участие в заседании Специальной Средиземноморской группы Парламентской Ассамблеи НАТО.В августе 1993 года состоялся визит в Москву председателя Сената (верхней палаты парламента) Мавритании.В 2010 году в Москве делегация мавританских парламентариев (2 сенатора и 1 депутат Национальной ассамблеи) приняла участие в Международной парламентской конференции "Россия – Африка".В 2021 году товарооборот между Россией и Мавританией составил 17,5 миллиона долларов. Российский экспорт составил 15,6 миллиона долларов, российский импорт – 1,9 миллиона долларов. Основными статьями экспорта РФ являются злаки, минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, удобрения, бумага и картон. Импортируются из Мавритании главным образом рыба и ракообразные, моллюски.За многие годы сотрудничества между странами специалисты из России принимали участие в геологоразведке на территории Мавритании, поисковых работах на нефть, создании рыбоперерабатывающих предприятий, океанографических исследованиях. В 2001-2002 годах в буровых работах по поиску нефти участвовали специалисты компании "Башнефть", в 2006-2008 годах – компании "Тюменнефтегеофизика". В 2011 году Мавританию посетила делегация "Газпрома", а также делегация "НК Русснефть". В том же году "Русснефть" получила контрольный пакет акций международной компании "АйПиДжи" и приступила к поиску нефти на территории Мавритании.Одной из успешно развивающихся сфер взаимодействия России с Мавританией является морское рыболовство. Российские рыболовецкие суда уже более 30 лет работают в исключительной экономической зоне Мавритании. В 2003 году в Москве подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства. В том же году в Нуакшоте прошла первая сессия Российско-Мавританской межправительственной смешанной комиссии по рыболовству. Подобные сессии проводились также в 2005, 2008, 2010 и 2013 годах.При финансовом участии российских коммерческих банков был построен и в 2002 году введен в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод в мавританском городе Нуадибу.Одним из приоритетных направлений в области рыболовства является научно-техническое взаимодействие, укрепление связей между Атлантическим филиалом ФГБНУ "ВНИРО" и Мавританским институтом океанографических исследований и рыболовства.Мавритания также заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу продуктовой безопасности.Налаживаются контакты Мавритании с регионами России.27 июля 2023 года премьер-министр Мавритании Мохаммед ульд Билал встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым "на полях" форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. В ходе встречи обсуждалось налаживание сотрудничества в сфере энергетики, машино- и автомобилестроения, IT-технологий, фармацевтики, агропромышленного комплекса и пр.С 2002 года в Нуакшоте функционирует Российско-мавританский коммерческий центр, оказывающий информационно-консультационные услуги российским бизнесменам, проявляющим интерес к сотрудничеству с Мавританией. На его базе в 2004 году была создана смешанная российско-мавританская компания "Гидрофор", обеспечивающая бурение водных скважин.Между государствами развивается военное сотрудничество. В 2021 году Россия и Мавритания подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере. В 2017 году Россия объявила о поддержке силовых структур стран "Сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад; в 2022 году Мали объявила о выходе из организации), формировавшим совместный военный контингент для борьбы с международным терроризмом. Традиционной сферой взаимодействия Мавритании и России является сотрудничество в области высшего образования. Обучение в советских и российских вузах прошли более полутора тысяч мавританцев. Наиболее популярные у мавританских студентов вузы – Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина и др.В июле 2023 года в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге прошла встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с премьер-министром Мавритании Мохаммедом ульд Билал Масудом.В 1998 году было основано Общество мавритано-российской Дружбы и культуры (MAURUSS). В Мавритании действует созданная в 2003 году Ассоциация мавритано-российской дружбы, объединяющая выпускников советских и российских вузов в ИРМ.В 2017 году была учреждена Мавританская Ассоциация выпускников России и стран бывшего Советского Союза.В настоящее время продолжается заложенная во времена СССР традиция предоставления российской помощи Мавритании в области медицины, образования и науки: в крупных медицинских клиниках Мавритании работают российские врачи, в Национальном центре рыболовства и океанографии в Нуадибу – гидрографы, метеорологи, ихтиологи. Музей Центра является научным партнером Музея Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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