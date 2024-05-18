https://ria.ru/20240518/mavritaniya-1946841995.html

Мавритания хочет сотрудничать с Россией в сфере продуктовой безопасности

Мавритания хочет сотрудничать с Россией в сфере продуктовой безопасности - РИА Новости, 18.05.2024

Мавритания хочет сотрудничать с Россией в сфере продуктовой безопасности

Мавритания заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу продуктовой безопасности, заявил РИА Новости старший советник министра экономики страны Аззедин... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:49

2024-05-18T08:49

2024-05-18T08:49

россия

мавритания

казань

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

в мире

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Мавритания заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу продуктовой безопасности, заявил РИА Новости старший советник министра экономики страны Аззедин Уд Дадда. "Продуктовая безопасность - это для нас стратегически важный вопрос, у нас есть проблема засухи, а также существуют проблемы с безопасностью. Уверен, что такое сотрудничество положительно скажется на наших странах", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Комментируя отношения предпринимателей из России и Мавритании, советник отметил, что в РФ мало знают о его стране. "У меня были встречи с российскими экспортёрами. Думаю, что это важно, поскольку, как я говорил одному из них, первая существующая проблема - это то, что мы не знаем друг друга. Россия мало знает о Мавритании, мавританцы ничего особо не знают о России. В то же время мавританцы торговали веками. Уверен, что Россия может предложить такие товары, какие мавританские бизнесмены, безусловно, захотят приобрести", - сказал он. Мавританцы намерены проводить вебинары и обмениваться информацией, указал Дадда. "На основании этого, надеюсь, удастся организовать визит российской бизнес-миссии в Мавританию", - добавил он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240227/almazy-1929676159.html

https://ria.ru/20240425/khab-1942184470.html

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мавритания

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россия, мавритания, казань, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024