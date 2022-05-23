https://ria.ru/20220523/mali-1790089872.html

Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"

Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"

Глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил в интервью РИА Новости, почему его страна вышла из состава "Сахельской пятерки". РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:59

2022-05-23T09:59

2022-05-23T10:27

в мире

эммануэль макрон

сергей лавров

абдулай диоп

мали

франция

нигер

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил в интервью РИА Новости, почему его страна вышла из состава "Сахельской пятерки".Ранее правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую в настоящее время входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад."Выход из организации - это не вопрос моды, а вопрос выбора нашей страны. Мы не думаем, что это приведет к изоляции. Эта организация была создана для решения кризиса, который сложился в Мали в 2012-2014 годах. И в ту пору Мали была очень активным членом "Сахельской пятерки". Цели организации – это борьба с терроризмом, а также вопросы экономического развития.... Сама "Пятерка", надо признать, не смогла реально достичь поставленных целей", - сказал глава МИД Мали.Он пояснил, что Мали была назначена на саммите в Нджамене в феврале 2021 года действующим президентом "Пятерки" и должна была председательствовать на восьмом саммите в Бамако."Мы считаем такое отношение неприемлемым, потому что государство, которое не является членом организации, не может иметь больше прав, чем государство, которое является ее членом. Я не буду называть страну, но вы можете догадаться, какое государство оказывает такое влияние на эту организацию", - подчеркнул он.Диоп отметил, что на сегодняшний день безопасность Мали - это ответственность самой страны, хотя сотрудничество с другими странами в области безопасности продолжится."Мы работаем над этим, хотя и понимаем, что нам нужно найти способ работать с соседними странами. Мали будет продолжать работать в рамках двусторонних форматов с Чадом, Нигером, Мавританией и Буркина-Фасо, которые являются дружественными для нас странами. Есть также Алжир, который не входит в G5, но с которым мы будем продолжать работать в рамках существующих механизмов", - отметил он.Ранее по итогам переговоров с главой МИД Мали министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет оказывать Бамако поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.Читайте полный текст интервью >>

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https://ria.ru/20220523/mali-1790083416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, абдулай диоп, мали, франция, нигер