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Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 23.05.2022
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Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"
Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 23.05.2022
Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"
Глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил в интервью РИА Новости, почему его страна вышла из состава "Сахельской пятерки". РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:59
2022-05-23T10:27
в мире
эммануэль макрон
сергей лавров
абдулай диоп
мали
франция
нигер
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил в интервью РИА Новости, почему его страна вышла из состава "Сахельской пятерки".Ранее правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую в настоящее время входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад."Выход из организации - это не вопрос моды, а вопрос выбора нашей страны. Мы не думаем, что это приведет к изоляции. Эта организация была создана для решения кризиса, который сложился в Мали в 2012-2014 годах. И в ту пору Мали была очень активным членом "Сахельской пятерки". Цели организации – это борьба с терроризмом, а также вопросы экономического развития.... Сама "Пятерка", надо признать, не смогла реально достичь поставленных целей", - сказал глава МИД Мали.Он пояснил, что Мали была назначена на саммите в Нджамене в феврале 2021 года действующим президентом "Пятерки" и должна была председательствовать на восьмом саммите в Бамако."Мы считаем такое отношение неприемлемым, потому что государство, которое не является членом организации, не может иметь больше прав, чем государство, которое является ее членом. Я не буду называть страну, но вы можете догадаться, какое государство оказывает такое влияние на эту организацию", - подчеркнул он.Диоп отметил, что на сегодняшний день безопасность Мали - это ответственность самой страны, хотя сотрудничество с другими странами в области безопасности продолжится."Мы работаем над этим, хотя и понимаем, что нам нужно найти способ работать с соседними странами. Мали будет продолжать работать в рамках двусторонних форматов с Чадом, Нигером, Мавританией и Буркина-Фасо, которые являются дружественными для нас странами. Есть также Алжир, который не входит в G5, но с которым мы будем продолжать работать в рамках существующих механизмов", - отметил он.Ранее по итогам переговоров с главой МИД Мали министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет оказывать Бамако поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее.В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220523/mali-1790086673.html
https://ria.ru/20220523/forum-1790082777.html
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в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, абдулай диоп, мали, франция, нигер
09:59 23.05.2022 (обновлено: 10:27 23.05.2022)
 
Глава МИД Мали рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"

Глава МИД Мали Диоп рассказал, почему страна вышла из "Сахельской пятерки"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп
Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил в интервью РИА Новости, почему его страна вышла из состава "Сахельской пятерки".
Ранее правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки" (G5), в которую в настоящее время входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Мали не закрывает дверь в отношениях с Францией, заявил глава МИД
"Выход из организации - это не вопрос моды, а вопрос выбора нашей страны. Мы не думаем, что это приведет к изоляции. Эта организация была создана для решения кризиса, который сложился в Мали в 2012-2014 годах. И в ту пору Мали была очень активным членом "Сахельской пятерки". Цели организации – это борьба с терроризмом, а также вопросы экономического развития.... Сама "Пятерка", надо признать, не смогла реально достичь поставленных целей", - сказал глава МИД Мали.
Он пояснил, что Мали была назначена на саммите в Нджамене в феврале 2021 года действующим президентом "Пятерки" и должна была председательствовать на восьмом саммите в Бамако.
"Но затем начались проблемы, и, к сожалению, несмотря на наши предупреждения, не было принято никаких усилий для устранения противоречий. Поясню: мы знаем, что одно из государств-членов "Пятерки" выступило против председательства Мали. А во-вторых, есть еще одно государство, которое не принадлежит ни к "Пятерке", ни к региону, которое, тем не менее, имеет огромное влияние на эту организацию. И оно практически наложило вето на то, чтобы Мали стала председателем", - рассказал глава МИД африканской страны.
"Мы считаем такое отношение неприемлемым, потому что государство, которое не является членом организации, не может иметь больше прав, чем государство, которое является ее членом. Я не буду называть страну, но вы можете догадаться, какое государство оказывает такое влияние на эту организацию", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Диоп отметил, что на сегодняшний день безопасность Мали - это ответственность самой страны, хотя сотрудничество с другими странами в области безопасности продолжится.
"Мы работаем над этим, хотя и понимаем, что нам нужно найти способ работать с соседними странами. Мали будет продолжать работать в рамках двусторонних форматов с Чадом, Нигером, Мавританией и Буркина-Фасо, которые являются дружественными для нас странами. Есть также Алжир, который не входит в G5, но с которым мы будем продолжать работать в рамках существующих механизмов", - отметил он.
Ранее по итогам переговоров с главой МИД Мали министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет оказывать Бамако поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее.
В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Цель операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) - борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 09:33
Глава МИД Мали заявил о стабилизации ситуации в стране
 
В миреЭммануэль МакронСергей ЛавровАбдулай ДиопМалиФранцияНигер
 
 
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