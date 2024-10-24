Рейтинг@Mail.ru
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/maduro-1979798234.html
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС
Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:53
2024-10-24T13:53
россия
венесуэла
юг
николас мадуро
брикс
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/41/1482414191_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6f7e4355824bc0907ab91457f1a5ccac.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэла приветствует и подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС для того, чтобы страны глобального Юга имели возможность для развития, для того, чтобы мы продвигались в новой системе платежей, которая заменила бы системы платежей, которые иногда используют как оружие для агрессии", - сказал он в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Он добавил, что все понимают необходимость воплощения новых потребностей, отметив, что недостаточно просто реформировать финансовую и валютную систему. "Иногда кажется, что эта же система не выдерживает никаких реформ, потому что колониальные страны Запада пытаются вновь навязать свою гегемонию через механизмы гегемонных валют, через систему финансов, кредитов и определённых финансовых экономических пакетов и условий", - пояснил Мадуро. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/venesuela-1979693579.html
https://rsport.ria.ru/20240417/venesuela-1940649763.html
россия
венесуэла
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/41/1482414191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0869f0aa5761cd5ee601ace00f3177eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, юг, николас мадуро, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Юг, Николас Мадуро, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС

Президент Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Венесуэла приветствует и подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС для того, чтобы страны глобального Юга имели возможность для развития, для того, чтобы мы продвигались в новой системе платежей, которая заменила бы системы платежей, которые иногда используют как оружие для агрессии", - сказал он в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку вступления в БРИКС
Вчера, 00:18
Он добавил, что все понимают необходимость воплощения новых потребностей, отметив, что недостаточно просто реформировать финансовую и валютную систему.
"Иногда кажется, что эта же система не выдерживает никаких реформ, потому что колониальные страны Запада пытаются вновь навязать свою гегемонию через механизмы гегемонных валют, через систему финансов, кредитов и определённых финансовых экономических пакетов и условий", - пояснил Мадуро.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС
17 апреля, 19:28
 
РоссияВенесуэлаЮгНиколас МадуроБРИКСНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала