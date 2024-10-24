https://ria.ru/20241024/maduro-1979798234.html
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС
Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:53
2024-10-24T13:53
2024-10-24T13:53
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новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэла приветствует и подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС для того, чтобы страны глобального Юга имели возможность для развития, для того, чтобы мы продвигались в новой системе платежей, которая заменила бы системы платежей, которые иногда используют как оружие для агрессии", - сказал он в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Он добавил, что все понимают необходимость воплощения новых потребностей, отметив, что недостаточно просто реформировать финансовую и валютную систему. "Иногда кажется, что эта же система не выдерживает никаких реформ, потому что колониальные страны Запада пытаются вновь навязать свою гегемонию через механизмы гегемонных валют, через систему финансов, кредитов и определённых финансовых экономических пакетов и условий", - пояснил Мадуро. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/venesuela-1979693579.html
https://rsport.ria.ru/20240417/venesuela-1940649763.html
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россия, венесуэла, юг, николас мадуро, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Юг, Николас Мадуро, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС
Президент Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС