https://ria.ru/20241024/maduro-1979798234.html

Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС

Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Мадуро призвал к консолидации деятельности Нового банка развития БРИКС

Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:53

2024-10-24T13:53

2024-10-24T13:53

россия

венесуэла

юг

николас мадуро

брикс

новый банк развития

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/41/1482414191_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6f7e4355824bc0907ab91457f1a5ccac.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Венесуэла подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэла приветствует и подчеркивает потребность предпринимать более смелые шаги с тем, чтобы консолидировать деятельность Нового банка развития БРИКС для того, чтобы страны глобального Юга имели возможность для развития, для того, чтобы мы продвигались в новой системе платежей, которая заменила бы системы платежей, которые иногда используют как оружие для агрессии", - сказал он в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Он добавил, что все понимают необходимость воплощения новых потребностей, отметив, что недостаточно просто реформировать финансовую и валютную систему. "Иногда кажется, что эта же система не выдерживает никаких реформ, потому что колониальные страны Запада пытаются вновь навязать свою гегемонию через механизмы гегемонных валют, через систему финансов, кредитов и определённых финансовых экономических пакетов и условий", - пояснил Мадуро. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/venesuela-1979693579.html

https://rsport.ria.ru/20240417/venesuela-1940649763.html

россия

венесуэла

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, юг, николас мадуро, брикс, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире