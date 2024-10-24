https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979871027.html

Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко

Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024

Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:03

2024-10-24T18:03

2024-10-24T18:03

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции. Как передает агентство Белта, в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани глава белорусского государства выразил уверенность, что "вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН". "Если ООН решила войну прекратить - прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…", - передает агентство слова президента. В качестве примера такой политики США он привел ситуацию вокруг Тайваня. "Они готовы там - AUKUS (военно-политический блок -ред.) создают - вмешаться и что-то сотворить. Поэтому ООН не выполняет свои функции", - пояснил Лукашенко. Он рассказал, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН. "Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам - вето, все - разошлись", - констатировал Лукашенко. Президент Белоруссии также заявил, что был бы не против появления в мире организации - противовеса ООН, например, БРИКС. "Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация - глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС. ШОС - региональная. Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН", - сказал президент.

https://ria.ru/20241024/putin-1979804053.html

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