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Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
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18:03 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979871027.html
Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко
Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:03
2024-10-24T18:03
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции. Как передает агентство Белта, в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани глава белорусского государства выразил уверенность, что "вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН". "Если ООН решила войну прекратить - прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…", - передает агентство слова президента. В качестве примера такой политики США он привел ситуацию вокруг Тайваня. "Они готовы там - AUKUS (военно-политический блок -ред.) создают - вмешаться и что-то сотворить. Поэтому ООН не выполняет свои функции", - пояснил Лукашенко. Он рассказал, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН. "Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам - вето, все - разошлись", - констатировал Лукашенко. Президент Белоруссии также заявил, что был бы не против появления в мире организации - противовеса ООН, например, БРИКС. "Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация - глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС. ШОС - региональная. Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН", - сказал президент.
https://ria.ru/20241024/putin-1979804053.html
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в мире, белоруссия, казань, сша, александр лукашенко, оон, брикс, шос, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Казань, США, Александр Лукашенко, ООН, БРИКС, ШОС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко

Лукашенко: вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции.
Как передает агентство Белта, в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани глава белорусского государства выразил уверенность, что "вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН".
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"Если ООН решила войну прекратить - прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…", - передает агентство слова президента.
В качестве примера такой политики США он привел ситуацию вокруг Тайваня. "Они готовы там - AUKUS (военно-политический блок -ред.) создают - вмешаться и что-то сотворить. Поэтому ООН не выполняет свои функции", - пояснил Лукашенко.
Он рассказал, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН. "Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам - вето, все - разошлись", - констатировал Лукашенко.
Президент Белоруссии также заявил, что был бы не против появления в мире организации - противовеса ООН, например, БРИКС.
"Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация - глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС. ШОС - региональная. Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН", - сказал президент.
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В миреБелоруссияКазаньСШААлександр ЛукашенкоООНБРИКСШОССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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