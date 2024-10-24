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Лукашенко высказался о "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 24.10.2024
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17:02 24.10.2024 (обновлено: 17:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979852928.html
Лукашенко высказался о "плане победы" Зеленского
Лукашенко высказался о "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко высказался о "плане победы" Зеленского
Продвигаемый Владимиром Зеленским так называемый "план победы" Украины фактически является призывом к мирным переговорам, считает президент Белоруссии Александр РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:02
2024-10-24T17:04
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Продвигаемый Владимиром Зеленским так называемый "план победы" Украины фактически является призывом к мирным переговорам, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам. Но в России уже поменялась тоже точка зрения. На земле Россия движется вперед. На земле многое поменялось, на фронте", - сказал Лукашенко в интервью "Известиям", видео которого опубликовано в Telegram-канале издания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликт. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241023/ushakov-1979508809.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979488836.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Лукашенко высказался о "плане победы" Зеленского

Лукашенко назвал "план победы" Зеленского призывом к мирным переговорам

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Продвигаемый Владимиром Зеленским так называемый "план победы" Украины фактически является призывом к мирным переговорам, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ушаков прокомментировал "план победы" Зеленского
23 октября, 11:15
"Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам. Но в России уже поменялась тоже точка зрения. На земле Россия движется вперед. На земле многое поменялось, на фронте", - сказал Лукашенко в интервью "Известиям", видео которого опубликовано в Telegram-канале издания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ранее представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликт. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ
23 октября, 09:53
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"План победы" Зеленского напоминает крик о помощи, заявили в МИД
21 октября, 05:33
 
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