https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979849041.html

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:42

2024-10-24T16:42

2024-10-24T16:42

в мире

турция

анкара (провинция)

белоруссия

александр лукашенко

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию TUSAŞ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых", - процитировали в пресс-службе соболезнование Лукашенко. Президент подчеркнул, что Белоруссия решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, "которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами". "Разделяем боль и скорбь народа Турции, высказываем ему слова нашей поддержки, солидарности и призываем международное сообщество реализовать необходимые шаги для прекращения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в соболезновании. Лукашенко пожелал стойкости и мужества семьям погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20241024/turtsija-1979763728.html

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979648469.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), белоруссия, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана