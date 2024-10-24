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Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции - РИА Новости, 24.10.2024
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16:42 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979849041.html
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:42
2024-10-24T16:42
в мире
турция
анкара (провинция)
белоруссия
александр лукашенко
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию TUSAŞ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых", - процитировали в пресс-службе соболезнование Лукашенко. Президент подчеркнул, что Белоруссия решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, "которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами". "Разделяем боль и скорбь народа Турции, высказываем ему слова нашей поддержки, солидарности и призываем международное сообщество реализовать необходимые шаги для прекращения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в соболезновании. Лукашенко пожелал стойкости и мужества семьям погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20241024/turtsija-1979763728.html
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в мире, турция, анкара (провинция), белоруссия, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Белоруссия, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Турции

Лукашенко выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре

© AP PhotoМашины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция. Архивное фото
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на аэрокосмическую компанию TUSAŞ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жестокой террористической атакой на турецкую аэрокосмическую компанию TUSAŞ в Анкаре, что привело к человеческим жертвам и большому числу раненых", - процитировали в пресс-службе соболезнование Лукашенко.
Аварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Президент подчеркнул, что Белоруссия решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, "которые являются бесчеловечными по своей сущности, не имеют границ и наносят большой вред построению безопасного сосуществования и доверия между государствами".
"Разделяем боль и скорбь народа Турции, высказываем ему слова нашей поддержки, солидарности и призываем международное сообщество реализовать необходимые шаги для прекращения дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в соболезновании.
Лукашенко пожелал стойкости и мужества семьям погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган выразил благодарность Путину за соболезнования после теракта
23 октября, 18:24
 
В миреТурцияАнкара (провинция)БелоруссияАлександр ЛукашенкоРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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