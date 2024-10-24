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Путин обратил внимание на обострение проблемы таяния горных ледников - РИА Новости, 24.10.2024
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15:03 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ledniki-1979819266.html
Путин обратил внимание на обострение проблемы таяния горных ледников
Путин обратил внимание на обострение проблемы таяния горных ледников - РИА Новости, 24.10.2024
Путин обратил внимание на обострение проблемы таяния горных ледников
Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает, это влияет в том числе на вопросы водоснабжения и качество здравоохранения, подчеркнул... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:03
2024-10-24T15:03
россия
таджикистан
центральная азия
владимир путин
эмомали рахмон
садыр жапаров
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает, это влияет в том числе на вопросы водоснабжения и качество здравоохранения, подчеркнул президент России Владимир Путин. Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". Сразу несколько участников в своих выступлениях обратили внимание на проблемы изменения климата. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в частности, обратил внимание на сокращение в Центральной Азии площади ледников, которые являются одним из основных источников водных ресурсов региона. "Вы обратили внимание еще раз на ледники. Действительно, для таких стран, как Таджикистан, Кыргызстан, другие многие государства, это очень важная проблема, она нарастает. Потому что ледники тают, а это источник водоснабжения и качество здравоохранения", - отреагировал Путин. Лидер Киргизии Садыр Жапаров со своей стороны отметил, что разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают сильное влияние на горные страны, и изложил инициативы киргизской стороны в этой сфере. Президент РФ подчеркнул, что российская сторона понимает озабоченности коллег. "Что касается горных стран с точки зрения климатической ситуации, изменения климата, то мы понимаем ваши озабоченности, много раз об этом говорили. Так же, как и говорили на этот счет с президентом Таджикистана", - отметил Путин.
https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html
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россия, таджикистан, центральная азия, владимир путин, эмомали рахмон, садыр жапаров, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Таджикистан, Центральная Азия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин обратил внимание на обострение проблемы таяния горных ледников

Путин: проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает, это влияет в том числе на вопросы водоснабжения и качество здравоохранения, подчеркнул президент России Владимир Путин.
Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". Сразу несколько участников в своих выступлениях обратили внимание на проблемы изменения климата. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в частности, обратил внимание на сокращение в Центральной Азии площади ледников, которые являются одним из основных источников водных ресурсов региона.
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"Вы обратили внимание еще раз на ледники. Действительно, для таких стран, как Таджикистан, Кыргызстан, другие многие государства, это очень важная проблема, она нарастает. Потому что ледники тают, а это источник водоснабжения и качество здравоохранения", - отреагировал Путин.
Лидер Киргизии Садыр Жапаров со своей стороны отметил, что разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают сильное влияние на горные страны, и изложил инициативы киргизской стороны в этой сфере. Президент РФ подчеркнул, что российская сторона понимает озабоченности коллег.
"Что касается горных стран с точки зрения климатической ситуации, изменения климата, то мы понимаем ваши озабоченности, много раз об этом говорили. Так же, как и говорили на этот счет с президентом Таджикистана", - отметил Путин.
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РоссияТаджикистанЦентральная АзияВладимир ПутинЭмомали РахмонСадыр ЖапаровВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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