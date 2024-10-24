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Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский - РИА Новости, 24.10.2024
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12:04 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kotyukov-1979767940.html
Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский
Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский - РИА Новости, 24.10.2024
Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский, сообщает управление пресс-службы губернатора и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:04
2024-10-24T12:04
красноярский край
северо-енисейский район
россия
михаил котюков
российская академия наук
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КЕМЕРОВО, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "В поселке Северо-Енисейский губернатор Михаил Котюков осмотрел социально значимую инфраструктуру, которой активно пользуются жители территории. В частности, глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс "Нерика" и бассейн "Аяхта"", – говорится в сообщении. Уточняется, что спорткомплекс "Нерика" построен в 2016 году за счет бюджета Северо-Енисейского района и пользуется популярностью среди местных любителей активного образа жизни. Также здесь тренируются воспитанники местной спортшколы, проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей и взрослых, проводятся спортивные соревнования. Бассейн "Аяхта" возведен в 2015 году на средства местного и краевого бюджетов. В здании расположен 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Здесь установлена современная технологичная система водоподготовки. В бассейне проходят тренировки воспитанников ДЮСШ, занятия оздоровительных групп, соревнования. Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей посещают бассейн бесплатно. Также глава региона посетил детский сад-ясли "Иволга" имени заслуженного учителя РФ Валентины Гайнутдиновой. Объект построен в 2018 году по проекту, который победил на Всероссийском конкурсе проектов, и не имеет аналогов в России. Здание возведено на средства семьи Гайнутдиновых. В дошкольном образовательном учреждении располагаются четыре группы, бассейн, зал для музыкальных и спортивных занятий, прогулочные зимние веранды. В учреждении создана современная развивающая среда для детей с учетом их возраста. Есть мобильная модульная мебель, оборудование для экспериментальной деятельности и конструирования, робототехники, мобильная цифровая лаборатория, лего-центры, мобильная художественная студия. С 2022 года в рамках соглашения с федеральным научным центром "Научно-исследовательский институт системных исследований РАН" дошкольное учреждение является федеральной инновационной площадкой по апробации и внедрению основ алгоритмии и программирования для дошкольников и начальной школы в цифровой образовательной среде "ПиктоМир". Главе региона сообщили, что детский сад полностью укомплектован кадрами. В штате 42 сотрудника, из них 14 педагогов. "Северо-Енисейский район всегда был уникальным местом Красноярского края. Уверен, и в будущем таким сохранится. Люди, живущие здесь, всегда с большой любовью относились к тому делу, которое делают. Будь-то добыча золота, создание социальной инфраструктуры, патриотическое воспитание или работа со старшим поколением. Здесь всегда были образцовые примеры. Все лучшие практики, наработанные за долгие годы, продолжают развиваться. Очень важно создавать комфортные условия жизни в северных территориях. И Северо-Енисейский район демонстрирует это", – цитирует пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20241021/proekt-1979114617.html
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красноярский край
северо-енисейский район
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красноярский край, северо-енисейский район, россия, михаил котюков, российская академия наук
Красноярский край, Северо-Енисейский район, Россия, Михаил Котюков, Российская академия наук

Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
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КЕМЕРОВО, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков высоко оценил социальную инфраструктуру поселка Северо-Енисейский, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
"В поселке Северо-Енисейский губернатор Михаил Котюков осмотрел социально значимую инфраструктуру, которой активно пользуются жители территории. В частности, глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс "Нерика" и бассейн "Аяхта"", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что спорткомплекс "Нерика" построен в 2016 году за счет бюджета Северо-Енисейского района и пользуется популярностью среди местных любителей активного образа жизни. Также здесь тренируются воспитанники местной спортшколы, проходят занятия по адаптивной физкультуре для детей и взрослых, проводятся спортивные соревнования.
Бассейн "Аяхта" возведен в 2015 году на средства местного и краевого бюджетов. В здании расположен 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Здесь установлена современная технологичная система водоподготовки. В бассейне проходят тренировки воспитанников ДЮСШ, занятия оздоровительных групп, соревнования. Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей посещают бассейн бесплатно.
Также глава региона посетил детский сад-ясли "Иволга" имени заслуженного учителя РФ Валентины Гайнутдиновой. Объект построен в 2018 году по проекту, который победил на Всероссийском конкурсе проектов, и не имеет аналогов в России. Здание возведено на средства семьи Гайнутдиновых. В дошкольном образовательном учреждении располагаются четыре группы, бассейн, зал для музыкальных и спортивных занятий, прогулочные зимние веранды. В учреждении создана современная развивающая среда для детей с учетом их возраста. Есть мобильная модульная мебель, оборудование для экспериментальной деятельности и конструирования, робототехники, мобильная цифровая лаборатория, лего-центры, мобильная художественная студия.
С 2022 года в рамках соглашения с федеральным научным центром "Научно-исследовательский институт системных исследований РАН" дошкольное учреждение является федеральной инновационной площадкой по апробации и внедрению основ алгоритмии и программирования для дошкольников и начальной школы в цифровой образовательной среде "ПиктоМир".
Главе региона сообщили, что детский сад полностью укомплектован кадрами. В штате 42 сотрудника, из них 14 педагогов.
"Северо-Енисейский район всегда был уникальным местом Красноярского края. Уверен, и в будущем таким сохранится. Люди, живущие здесь, всегда с большой любовью относились к тому делу, которое делают. Будь-то добыча золота, создание социальной инфраструктуры, патриотическое воспитание или работа со старшим поколением. Здесь всегда были образцовые примеры. Все лучшие практики, наработанные за долгие годы, продолжают развиваться. Очень важно создавать комфортные условия жизни в северных территориях. И Северо-Енисейский район демонстрирует это", – цитирует пресс-служба губернатора.
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Красноярский крайСеверо-Енисейский районРоссияМихаил КотюковРоссийская академия наук
 
 
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