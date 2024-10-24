Киев с помощью истерии про войска КНДР давит на Запад, заявил посол в Сеуле
Посол Зиновьев: власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на Запад
© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Украинская оборона "трещит по швам" и власти Украины в отчаянном положении пытаются надавить на западных партнеров для получения поддержки с помощью "истерии" по поводу якобы отправки военных КНДР в РФ, заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо".
Посол подчеркнул, что российские войска в ходе Специальной военной операции (СВО) в последнее время добиваются существенных успехов, и украинская оборона "трещит по швам".
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"Видимо, власти Украины, оказавшись в отчаянном положении, пытаются всеми силами надавить на своих западных партнеров, чтобы те дополнительно увеличили поддержку. Именно в этом вижу основную причину той истеричной кампании, которую раздувает киевский режим по данному вопросу", - заявил Зиновьев.
Он добавил, что, по данным ФСБ России, в рядах вооруженных сил Украины воюют около 18 тысяч иностранных наемников. А поставляемое Западом Украине высокотехнологичное оружие эксплуатируется при "прямом участии западных военных".
Зиновьев отметил, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который по своей сути отличается от союзных договоров, заключаемых между западными странами. Так, в статье 4 сказано, что "в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии они незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций, а в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР".
"Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - пояснил посол.
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Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
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