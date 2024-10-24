https://ria.ru/20241024/kongo-1979801245.html

Президент Конго призвал БРИКС реализовать инициативы в сфере культуры

Президент Конго призвал БРИКС реализовать инициативы в сфере культуры - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Конго призвал БРИКС реализовать инициативы в сфере культуры

Культура укрепляет дружбу между народами стран-участниц БРИКС+, Конго призывает к реализации общих для членов объединения инициатив в образовательной и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:06

2024-10-24T14:06

2024-10-24T14:06

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Культура укрепляет дружбу между народами стран-участниц БРИКС+, Конго призывает к реализации общих для членов объединения инициатив в образовательной и культурной сферах, заявил на саммите БРИКС+ в Казани президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. "Помимо схожих экономических интересов наши страны объединяет культура, она укрепляет дружбу между нашими народами. Именно в этом духе Республика Конго призывает к реализации общих инициатив в сфере образования и культуры, чтобы обогащать межкультурный диалог", - сказал президент. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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в мире, россия, казань, бразилия, дени сассу-нгессо, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году