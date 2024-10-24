Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР
Посол Зиновьев: доказательства якобы отправки войск КНДР в Россию не убедительны
Вид Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Представленные на сегодняшний день доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте не являются убедительными, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо".
Посол отметил, что не располагает официальной информацией по вопросу о том, "направляет ли КНДР какие-либо военные подразделения в Россию".
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"Не могу подтвердить правдивость этих сообщений. Представленные на сегодняшний день доказательства, на мой взгляд, не являются убедительными", — заявил посол, обратив внимание на то, что и западные официальные лица "не спешат солидаризоваться" с этими обвинениями.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой".
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Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Генсек НАТО Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.