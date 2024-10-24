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Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
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06:49 24.10.2024 (обновлено: 07:20 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kndr-1979714393.html
Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР
Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР - РИА Новости, 24.10.2024
Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР
Представленные на сегодняшний день доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте не являются убедительными, заявил посол... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:49
2024-10-24T07:20
в мире
россия
южная корея
украина
владимир путин
георгий зиновьев
мария захарова
оон
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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Представленные на сегодняшний день доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте не являются убедительными, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо". Посол отметил, что не располагает официальной информацией по вопросу о том, "направляет ли КНДР какие-либо военные подразделения в Россию". "Не могу подтвердить правдивость этих сообщений. Представленные на сегодняшний день доказательства, на мой взгляд, не являются убедительными", — заявил посол, обратив внимание на то, что и западные официальные лица "не спешат солидаризоваться" с этими обвинениями. Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Генсек НАТО Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html
https://ria.ru/20241008/kndr-1976883276.html
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В мире, Россия, Южная Корея, Украина, Владимир Путин, Георгий Зиновьев, Мария Захарова, ООН, НАТО, Сеул
Посол в Сеуле прокомментировал сообщения о якобы отправке войск КНДР

Посол Зиновьев: доказательства якобы отправки войск КНДР в Россию не убедительны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Представленные на сегодняшний день доказательства якобы отправки КНДР войск в Россию для помощи в украинском конфликте не являются убедительными, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон Ильбо".
Посол отметил, что не располагает официальной информацией по вопросу о том, "направляет ли КНДР какие-либо военные подразделения в Россию".
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"Не могу подтвердить правдивость этих сообщений. Представленные на сегодняшний день доказательства, на мой взгляд, не являются убедительными", — заявил посол, обратив внимание на то, что и западные официальные лица "не спешат солидаризоваться" с этими обвинениями.
Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой".
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Ранее Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Генсек НАТО Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
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