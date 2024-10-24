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Конгрессмен Тернер призвал рассмотреть применение военных мер против КНДР

Конгрессмен Тернер призвал рассмотреть применение военных мер против КНДР - РИА Новости, 24.10.2024

Конгрессмен Тернер призвал рассмотреть применение военных мер против КНДР

Председатель Постоянного комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Майк Тернер просит администрацию США рассмотреть возможность... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:17

2024-10-24T02:17

2024-10-24T02:51

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Председатель Постоянного комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Майк Тернер просит администрацию США рассмотреть возможность применения военных мер против Северной Кореи, если подтвердится участие ее войск в конфликте на Украине. Такое заявление Тернер сделал, сославшись на слова министра обороны Ллойда Остина о том, что США будут изучать сведения о якобы прибытии северокорейских военных в Россию, хотя и Москва, и Пхеньян ранее опровергали сообщения об отправке военнослужащих КНДР в зону СВО. Тернер сказал, что возможный ввод северокорейских войск в конфликт должен стать "красной линией" для Соединённых Штатов. По его словам, администрация должна четко обозначить позицию по данному вопросу. Он также подверг критике текущие ограничения, которые не позволяют Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на российской территории. Тернер заявил, что, если северокорейские войска будут атаковать Украину с территории России, то нужно разрешить Киеву применять американское дальнобойное вооружение для ответных ударов. "Я давно оспариваю позицию администрации Байдена-Харрис по ограничению использования Украиной американских вооружений против российских целей. Если войска КНДР атакуют Украину с территории России, Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для ответа", — подчеркнул Тернер. Конгрессмен добавил, что если северокорейские войска вторгнутся на территорию Украины, США должны "серьезно рассмотреть возможность прямого военного вмешательства против северокорейских сил". Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Сеуле из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Генсек НАТО Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, отправку КНДР своих солдат на Украину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, ллойд остин, мария захарова, оон, нато