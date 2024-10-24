https://ria.ru/20241024/kitaj-1979712776.html
Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин
Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024
Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин
Пекин неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном вне независимости от международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:22
2024-10-24T06:22
2024-10-24T06:22
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си цзиньпин
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Пекин неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном вне независимости от международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. "Как бы ни менялась международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, безопасности и национального достоинства, устойчивом продвижении собственного социально-экономического развития. По словам главы КНР, Китай готов вместе с Ираном решительно поддерживать друг друга, отстаивать основные нормы, регулирующие международные отношения, такие как невмешательство во внутренние дела, а также защищать законные права и интересы обеих стран. "Китай готов укреплять обмены и сотрудничество с Ираном в различных областях, способствовать здоровому и стабильному развитию всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и приносить еще больше пользы народам двух стран", - добавил Си Цзиньпин. Отмечается, что стороны, в частности, обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Глава КНР отметил, что Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией в регионе.
https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957885220.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, иран, казань, си цзиньпин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Китай, Иран, Казань, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай продолжит развивать дружественное сотрудничество с Ираном
ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Пекин неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном вне независимости от международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
"Как бы ни менялась международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, безопасности и национального достоинства, устойчивом продвижении собственного социально-экономического развития.
По словам главы КНР, Китай готов вместе с Ираном решительно поддерживать друг друга, отстаивать основные нормы, регулирующие международные отношения, такие как невмешательство во внутренние дела, а также защищать законные права и интересы обеих стран.
"Китай готов укреплять обмены и сотрудничество с Ираном в различных областях, способствовать здоровому и стабильному развитию всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и приносить еще больше пользы народам двух стран", - добавил Си Цзиньпин.
Отмечается, что стороны, в частности, обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке
. Глава КНР отметил, что Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией в регионе.