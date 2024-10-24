https://ria.ru/20241024/kitaj-1979712776.html

Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин

Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024

Китай будет развивать сотрудничество с Ираном, заявил Си Цзиньпин

Пекин неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном вне независимости от международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:22

2024-10-24T06:22

2024-10-24T06:22

в мире

китай

иран

казань

си цзиньпин

масуд пезешкиан

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ПЕКИН, 24 окт - РИА Новости. Пекин неуклонно будет развивать дружеское сотрудничество с Ираном вне независимости от международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. "Как бы ни менялась международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно развивать дружественное сотрудничество с Ираном", - приводит слова китайского лидера официальный сайт МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, безопасности и национального достоинства, устойчивом продвижении собственного социально-экономического развития. По словам главы КНР, Китай готов вместе с Ираном решительно поддерживать друг друга, отстаивать основные нормы, регулирующие международные отношения, такие как невмешательство во внутренние дела, а также защищать законные права и интересы обеих стран. "Китай готов укреплять обмены и сотрудничество с Ираном в различных областях, способствовать здоровому и стабильному развитию всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и приносить еще больше пользы народам двух стран", - добавил Си Цзиньпин. Отмечается, что стороны, в частности, обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Глава КНР отметил, что Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией в регионе.

https://ria.ru/20240824/kitay-1968227726.html

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957885220.html

китай

иран

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, иран, казань, си цзиньпин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году