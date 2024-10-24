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Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
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09:02 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/khab-1979722936.html
Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин
Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024
Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин
Турецкий газовый хаб может быть полезным для сербской экономики, ведь его запуск означает новый источник и маршрут поставок газа, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:02
2024-10-24T09:02
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сербия
германия
александр вулин
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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб может быть полезным для сербской экономики, ведь его запуск означает новый источник и маршрут поставок газа, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Возможно. Если появится новый источник газа, новая газопроводная линия, мы надеемся, что это может быть очень полезно для нашей экономики. А также для инвестиций в Сербию", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что западные инвестиции в Сербию связаны с тем, что в стране есть постоянные, надежные и прозрачные и дешевые поставки газа. "И для нас это действительно важно. Мы не совершим такой ошибки, как европейские страны. А с новой газовой линией мы будем в еще большей (энергетической - ред.) безопасности. И одна из причин, по которой мы так защищены, заключается в том, что у нас есть отношения с Россией, дружеские братские отношения. Я надеюсь, что это будет хорошей новостью с экономической точки зрения", - подчеркнул вице-премьер. Вулин добавил, что ему непонятна политика Германии в этом контексте. "Они построили свою экономику на поставках дешевого газа из России. А теперь остановили это. В чем же экономическая причина? Почему это экономически логично? Уничтожили "Северный поток", и они ничего не сказали. Теперь из-за этого страдает немецкая экономика. Потому что поставки газа больше не являются дешевыми, стабильными и безопасными. Так что Сербия не совершит подобной ошибки", - отметил сербский вице-премьер. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий
https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html
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россия, сербия, германия, александр вулин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Сербия, Германия, Александр Вулин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Турецкий газовый хаб может быть полезным для Сербии, заявил Вулин

Вице-премьер Вулин: турецкий газовый хаб может помочь экономике Сербии

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб может быть полезным для сербской экономики, ведь его запуск означает новый источник и маршрут поставок газа, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Возможно. Если появится новый источник газа, новая газопроводная линия, мы надеемся, что это может быть очень полезно для нашей экономики. А также для инвестиций в Сербию", - рассказал Вулин агентству на полях саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он добавил, что западные инвестиции в Сербию связаны с тем, что в стране есть постоянные, надежные и прозрачные и дешевые поставки газа.
"И для нас это действительно важно. Мы не совершим такой ошибки, как европейские страны. А с новой газовой линией мы будем в еще большей (энергетической - ред.) безопасности. И одна из причин, по которой мы так защищены, заключается в том, что у нас есть отношения с Россией, дружеские братские отношения. Я надеюсь, что это будет хорошей новостью с экономической точки зрения", - подчеркнул вице-премьер.
Вулин добавил, что ему непонятна политика Германии в этом контексте.
«
"Они построили свою экономику на поставках дешевого газа из России. А теперь остановили это. В чем же экономическая причина? Почему это экономически логично? Уничтожили "Северный поток", и они ничего не сказали. Теперь из-за этого страдает немецкая экономика. Потому что поставки газа больше не являются дешевыми, стабильными и безопасными. Так что Сербия не совершит подобной ошибки", - отметил сербский вице-премьер.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий
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