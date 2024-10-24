https://ria.ru/20241024/kazahstan-1979720407.html
Казахстан не хочет, чтобы его территорию использовали для обхода санкций
Казахстан не хочет, чтобы его территорию использовали для обхода санкций - РИА Новости, 24.10.2024
Казахстан не хочет, чтобы его территорию использовали для обхода санкций
Власти Казахстана не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, введенных в отношении России, и принимают соответствующие меры, заявил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:41
2024-10-24T08:41
2024-10-24T09:11
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казахстан
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Казахстана не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, введенных в отношении России, и принимают соответствующие меры, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР. "Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", - сказал Василенко. По словам замминистра, позиция Кахахстана известна и понятна всем, как на Западе, так и в России. "Мы ведем диалог с ЕС по вопросам, связанным с санкциями. Мы принимаем меры для того, чтобы такого обхода санкций не происходило, поскольку мы не хотим, чтобы наши компании подвергались так называемым вторичным санкциям. Мы ведем диалог со странами Запада, ЕС и специальным посланником ЕС по санкциям", - рассказал он. Как указал Василенко, "в отношениях между Казахстаном и Россией проблем нет". "Есть разные вопросы, потому что мы соседи и наши отношения очень разнообразны. Мы работаем с Россией над решением этих вопросов до того, как они станут проблемами", - пояснил он. "Это наш подход не только к России, но и к любой другой стране. Благодаря такому подходу Казахстан является одной из немногих стран, у которой нет негативных или напряженных отношений ни с одной другой страной мира", - констатировал замглавы казахстанской дипломатии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Казахстан, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Казахстан не хочет, чтобы его территорию использовали для обхода санкций
Замглавы МИД Казахстана: Астана не хочет быть использованной для обхода санкций
ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости.
Власти Казахстана не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, введенных в отношении России, и принимают соответствующие меры, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР
.
"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", - сказал Василенко.
По словам замминистра, позиция Кахахстана известна и понятна всем, как на Западе, так и в России. "Мы ведем диалог с ЕС по вопросам, связанным с санкциями. Мы принимаем меры для того, чтобы такого обхода санкций не происходило, поскольку мы не хотим, чтобы наши компании подвергались так называемым вторичным санкциям. Мы ведем диалог со странами Запада, ЕС и специальным посланником ЕС по санкциям", - рассказал он.
Как указал Василенко, "в отношениях между Казахстаном и Россией проблем нет". "Есть разные вопросы, потому что мы соседи и наши отношения очень разнообразны. Мы работаем с Россией над решением этих вопросов до того, как они станут проблемами", - пояснил он.
"Это наш подход не только к России, но и к любой другой стране. Благодаря такому подходу Казахстан является одной из немногих стран, у которой нет негативных или напряженных отношений ни с одной другой страной мира", - констатировал замглавы казахстанской дипломатии.