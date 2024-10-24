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Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре - РИА Новости, 24.10.2024
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16:04 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/izrail-1979836426.html
Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре
Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре - РИА Новости, 24.10.2024
Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре
Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе, заявил в четверг в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США премьер-министр,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:04
2024-10-24T16:04
в мире
израиль
иран
доха
хасан насрулла
хезболла
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе, заявил в четверг в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани. "Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе. Мы хотим избежать любой эскалации в регионе и говорим со всеми сторонами, чтобы успокоить ситуацию", - отметил он. По его словам, пришло время "сосредоточить усилия на установлении мира в регионе и работе для его развития и процветания". Иран в начале октября нанес ракетные удары по Израилю после обстрела израильской армией Южного Бейрута, в результате которого погибли лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и командование Корпуса стражей исламской революции, на что Израиль пообещал ответить Тегерану.
https://ria.ru/20241003/iran-1976249045.html
израиль
иран
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в мире, израиль, иран, доха, хасан насрулла, хезболла, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Доха, Хасан Насрулла, Хезболла, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре

Аль Тани: любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе, заявил в четверг в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.
"Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе. Мы хотим избежать любой эскалации в регионе и говорим со всеми сторонами, чтобы успокоить ситуацию", - отметил он.
По его словам, пришло время "сосредоточить усилия на установлении мира в регионе и работе для его развития и процветания".
Иран в начале октября нанес ракетные удары по Израилю после обстрела израильской армией Южного Бейрута, в результате которого погибли лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и командование Корпуса стражей исламской революции, на что Израиль пообещал ответить Тегерану.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Иран обратился к США с предупреждением, сообщили СМИ
3 октября, 19:06
 
В миреИзраильИранДохаХасан НасруллаХезболлаКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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