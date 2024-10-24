https://ria.ru/20241024/izrail-1979836426.html

Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре

Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре - РИА Новости, 24.10.2024

Любой ответ Израиля Ирану приведет к эскалации в регионе, заявили в Катаре

Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе, заявил в четверг в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США премьер-министр,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:04

2024-10-24T16:04

2024-10-24T16:04

в мире

израиль

иран

доха

хасан насрулла

хезболла

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 24 окт - РИА Новости. Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе, заявил в четверг в Дохе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани. "Любой ответ Израиля Ирану приведет к усилению эскалации в регионе. Мы хотим избежать любой эскалации в регионе и говорим со всеми сторонами, чтобы успокоить ситуацию", - отметил он. По его словам, пришло время "сосредоточить усилия на установлении мира в регионе и работе для его развития и процветания". Иран в начале октября нанес ракетные удары по Израилю после обстрела израильской армией Южного Бейрута, в результате которого погибли лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла и командование Корпуса стражей исламской революции, на что Израиль пообещал ответить Тегерану.

https://ria.ru/20241003/iran-1976249045.html

израиль

иран

доха

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в мире, израиль, иран, доха, хасан насрулла, хезболла, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024