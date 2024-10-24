https://ria.ru/20241024/hamas-1979730823.html

В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара

В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара - РИА Новости, 24.10.2024

В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара

В палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового главу движения после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:43

2024-10-24T09:43

2024-10-24T09:43

в мире

израиль

сша

муса абу марзук

яхья синвар

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового главу движения после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Пока нет, пока мы ведем обсуждения", - сказал Марзук, отвечая на соответствующий вопрос. Отвечая на вопрос, будет ли ХАМАС официально объявлять имя преемника или сохранит его в тайне в целях безопасности, Марзук сказал, что имя нового главы движения будет объявлено официально. "Конечно, мы объявим", - пояснил он. По убеждению Марзука, у Израиля не получится "изгнать ХАМАС из Сектора Газа". "Даже когда они убивают лидеров ХАМАС, на их места приходят другие", - сказал Марзук. В прошлый четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.

https://ria.ru/20241024/hamas-1979713480.html

https://ria.ru/20241018/bajden-1978713739.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, муса абу марзук, яхья синвар, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году