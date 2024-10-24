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В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара - РИА Новости, 24.10.2024
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09:43 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/hamas-1979730823.html
В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара
В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара - РИА Новости, 24.10.2024
В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара
В палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового главу движения после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:43
2024-10-24T09:43
в мире
израиль
сша
муса абу марзук
яхья синвар
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового главу движения после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Пока нет, пока мы ведем обсуждения", - сказал Марзук, отвечая на соответствующий вопрос. Отвечая на вопрос, будет ли ХАМАС официально объявлять имя преемника или сохранит его в тайне в целях безопасности, Марзук сказал, что имя нового главы движения будет объявлено официально. "Конечно, мы объявим", - пояснил он. По убеждению Марзука, у Израиля не получится "изгнать ХАМАС из Сектора Газа". "Даже когда они убивают лидеров ХАМАС, на их места приходят другие", - сказал Марзук. В прошлый четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
https://ria.ru/20241024/hamas-1979713480.html
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в мире, израиль, сша, муса абу марзук, яхья синвар, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Муса Абу Марзук, Яхья Синвар, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС продолжаются обсуждения кандидатуры преемника Яхьи Синвара

Замглавы политбюро ХАМАС: нового главу движения пока не выбрали

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС пока не выбрали нового главу движения после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Пока нет, пока мы ведем обсуждения", - сказал Марзук, отвечая на соответствующий вопрос.
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Отвечая на вопрос, будет ли ХАМАС официально объявлять имя преемника или сохранит его в тайне в целях безопасности, Марзук сказал, что имя нового главы движения будет объявлено официально.
"Конечно, мы объявим", - пояснил он.
По убеждению Марзука, у Израиля не получится "изгнать ХАМАС из Сектора Газа".
"Даже когда они убивают лидеров ХАМАС, на их места приходят другие", - сказал Марзук.
В прошлый четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
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