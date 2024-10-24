https://ria.ru/20241024/hamas-1979713480.html
ХАМАС готов приоритетно освободить двух россиян по сделке с Израилем
ХАМАС готов приоритетно освободить двух россиян по сделке с Израилем - РИА Новости, 24.10.2024
ХАМАС готов приоритетно освободить двух россиян по сделке с Израилем
Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников — граждан России, но в рамках сделки по обмену с Израилем, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:30
2024-10-24T06:30
2024-10-24T09:20
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников — граждан России, но в рамках сделки по обмену с Израилем, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук. "Российская сторона ранее попросила освободить граждан с российским гражданством, которые находятся у ХАМАС. Они попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся являются израильскими военными", — сказал Марзук, который накануне встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. По словам замглавы политбюро, сейчас двое россиян находятся у ХАМАС в Газе, один из них — Александр Труфанов, у которого есть израильский и российский паспорта. "Он находится у "Исламского джихада". Он офицер армии, был взят во время боев. И, естественно, его будут обменивать на палестинских узников, которые находятся на израильской территории", — продолжил Марзук. Он добавил, что второй из остающихся у ХАМАС российских граждан — Максим Харкин. "Максим Харкин — украинец. В тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля", — сказал замглавы политбюро ХАМАС. Марзук отметил, что в качестве жеста уважения к Москве в момент обмена российских граждан освободят в первую очередь.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В результате различных операций и гуманитарных усилий из плена удалось освободить 135 заложников, считая погибших, тела которых смогли вывезти из анклава. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими.
https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, израиль, москва, муса абу марзук, михаил богданов, хамас, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, пленные
В мире, Россия, Израиль, Москва, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, пленные
ХАМАС готов приоритетно освободить двух россиян по сделке с Израилем
В ХАМАС назвали условия освобождения двух заложников с гражданством России
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников — граждан России, но в рамках сделки по обмену с Израилем, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Российская сторона ранее попросила освободить граждан с российским гражданством, которые находятся у ХАМАС. Они попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся являются израильскими военными", — сказал Марзук, который накануне встретился в Москве
с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым
.
По словам замглавы политбюро, сейчас двое россиян находятся у ХАМАС в Газе, один из них — Александр Труфанов, у которого есть израильский и российский паспорта.
"Он находится у "Исламского джихада
". Он офицер армии, был взят во время боев. И, естественно, его будут обменивать на палестинских узников, которые находятся на израильской территории", — продолжил Марзук.
Он добавил, что второй из остающихся у ХАМАС российских граждан — Максим Харкин.
"Максим Харкин — украинец. В тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля", — сказал замглавы политбюро ХАМАС.
Марзук отметил, что в качестве жеста уважения к Москве в момент обмена российских граждан освободят в первую очередь.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В результате различных операций и гуманитарных усилий из плена удалось освободить 135 заложников, считая погибших, тела которых смогли вывезти из анклава. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими.