https://ria.ru/20241024/guterresh-1979934990.html

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - РИА Новости, 25.10.2024

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-24T23:52

2024-10-24T23:52

2024-10-25T00:13

оон

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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черное море

украина

владимир путин

антониу гутерреш

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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе."Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в сообщении.Генсек Всемирной Организации также заявил о поддержке продолжения переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.Гутерреш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html

https://ria.ru/20241003/razvedka-1976155641.html

россия

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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