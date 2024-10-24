Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
Генсек ООН поддержал продолжение переговоров о свободе судоходства в Черном море
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в сообщении.
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Генсек Всемирной Организации также заявил о поддержке продолжения переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.
Гутерреш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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