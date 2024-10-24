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Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - РИА Новости, 25.10.2024
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23:52 24.10.2024 (обновлено: 00:13 25.10.2024)
https://ria.ru/20241024/guterresh-1979934990.html
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - РИА Новости, 25.10.2024
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-24T23:52
2024-10-25T00:13
оон
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
черное море
украина
владимир путин
антониу гутерреш
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе."Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в сообщении.Генсек Всемирной Организации также заявил о поддержке продолжения переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.Гутерреш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/britanija-1979668534.html
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оон, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, черное море, украина, владимир путин, антониу гутерреш, брикс
ООН, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Черное море, Украина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, БРИКС
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН поддержал продолжение переговоров о свободе судоходства в Черном море

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме, сообщили в его офисе.
"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в сообщении.
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Генсек Всемирной Организации также заявил о поддержке продолжения переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.
Гутерреш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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ООНВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияЧерное мореУкраинаВладимир ПутинАнтониу ГутеррешБРИКС
 
 
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