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Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой - РИА Новости, 24.10.2024
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23:29 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/grossi-1979930901.html
Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой
Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой - РИА Новости, 24.10.2024
Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя отключение электроэнергии на Запорожской АЭС на этой неделе, заявил, что ситуация с безопасностью на станции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T23:29
2024-10-24T23:29
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя отключение электроэнергии на Запорожской АЭС на этой неделе, заявил, что ситуация с безопасностью на станции крайне неустойчива. Как отметили в Агентстве, ЗАЭС во второй раз в этом месяце потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ), что вновь поставило станцию в зависимость от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной защиты и безопасности. Ранее в октябре директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой", - отметил Гросси. Его заявление опубликовано на официальном портале МАГАТЭ. По его словам, эти отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением во время текущего конфликта. Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241022/yashina-1979231437.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне неустойчива

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя отключение электроэнергии на Запорожской АЭС на этой неделе, заявил, что ситуация с безопасностью на станции крайне неустойчива.
Как отметили в Агентстве, ЗАЭС во второй раз в этом месяце потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ), что вновь поставило станцию в зависимость от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной защиты и безопасности.
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Ранее в октябре директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой", - отметил Гросси. Его заявление опубликовано на официальном портале МАГАТЭ.
По его словам, эти отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением во время текущего конфликта.
Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним из "горячего" в "холодный останов" был переведен энергоблок №4, это произошло в апреле 2024 года. Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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