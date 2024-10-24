Рейтинг@Mail.ru
Сын Януковича получил российское гражданство - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/grazhdanstvo-1979704579.html
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын Януковича получил российское гражданство - РИА Новости, 24.10.2024
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:57
2024-10-24T03:57
россия
санкт-петербург
виктор янукович
александр янукович
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20930/25/209302546_0:0:469:263_1920x0_80_0_0_fe90e89a97711b16d8902a0704954ff7.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Александр Янукович, как следует из документов, занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.
https://ria.ru/20230223/yanukovich-1853919856.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20930/25/209302546_37:0:418:286_1920x0_80_0_0_27f3dbda080d621242644cf545db6951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, виктор янукович, александр янукович, общество
Россия, Санкт-Петербург, Виктор Янукович, Александр Янукович, Общество
Сын Януковича получил российское гражданство

Сын экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство

© Фото : Предоставлено пресс-службой Виктора Януковича Семья Виктора Януковича
Семья Виктора Януковича - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Виктора Януковича
Семья Виктора Януковича. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Александр Янукович, как следует из документов, занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.
Донецк - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
23 февраля 2023, 07:11
 
РоссияСанкт-ПетербургВиктор ЯнуковичАлександр ЯнуковичОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала