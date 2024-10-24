https://ria.ru/20241024/grazhdanstvo-1979704579.html
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын Януковича получил российское гражданство - РИА Новости, 24.10.2024
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:57
2024-10-24T03:57
2024-10-24T03:57
россия
санкт-петербург
виктор янукович
александр янукович
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20930/25/209302546_0:0:469:263_1920x0_80_0_0_fe90e89a97711b16d8902a0704954ff7.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Александр Янукович, как следует из документов, занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.
https://ria.ru/20230223/yanukovich-1853919856.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20930/25/209302546_37:0:418:286_1920x0_80_0_0_27f3dbda080d621242644cf545db6951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, виктор янукович, александр янукович, общество
Россия, Санкт-Петербург, Виктор Янукович, Александр Янукович, Общество
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство