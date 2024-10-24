https://ria.ru/20241024/grazhdanstvo-1979704579.html

Сын Януковича получил российское гражданство

Сын Януковича получил российское гражданство - РИА Новости, 24.10.2024

Сын Януковича получил российское гражданство

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:57

2024-10-24T03:57

2024-10-24T03:57

россия

санкт-петербург

виктор янукович

александр янукович

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Александр Янукович, как следует из документов, занимается в России бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

https://ria.ru/20230223/yanukovich-1853919856.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, виктор янукович, александр янукович, общество