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В детском саду в Петербурге выявили гепатит А - РИА Новости, 24.10.2024
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17:36 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/gepatit-1979863067.html
В детском саду в Петербурге выявили гепатит А
В детском саду в Петербурге выявили гепатит А - РИА Новости, 24.10.2024
В детском саду в Петербурге выявили гепатит А
Гепатит А выявлен в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, учреждение приостановило работу, сообщили РИА Новости в районной администрации. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:36
2024-10-24T17:36
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Гепатит А выявлен в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, учреждение приостановило работу, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада №113 на Народной улице, дом 85 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование", – сказала собеседница агентства. По ее словам, в детском саду, где выявлен гепатит А, в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия. Родители воспитанников уведомлены о возможности оформления больничного. Комментарием городского управления Роспотребнадзора о количестве выявленных случаев инфекции и состоянии заболевших РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В детском саду в Петербурге выявили гепатит А

В детском саду в Невском районе Петербурга выявили гепатит А

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Гепатит А выявлен в детском саду в Невском районе Санкт-Петербурга, учреждение приостановило работу, сообщили РИА Новости в районной администрации.
"Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада №113 на Народной улице, дом 85 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, в детском саду, где выявлен гепатит А, в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия. Родители воспитанников уведомлены о возможности оформления больничного.
Комментарием городского управления Роспотребнадзора о количестве выявленных случаев инфекции и состоянии заболевших РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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